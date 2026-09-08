La Lega Serie B celebra il ritorno di Belotti: “Gallo is back”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-08 185306

Andrea Belotti torna in Serie B. Il “Gallo” è ufficialmente un nuovo giocatore del Modena, che ha annunciato l’arrivo dell’attaccante con un contratto fino al 30 giugno 2027 e la maglia numero 11. Per Belotti si tratta di un ritorno nel campionato cadetto a distanza di dodici anni, dopo una lunga carriera ai massimi livelli del calcio italiano e l’esperienza più recente al Cagliari.

Un ritorno dal sapore particolare anche perché il suo ultimo campionato di Serie B risale alla stagione 2013/14, quando Belotti vestiva la maglia del Palermo. Proprio con i rosanero il centravanti bergamasco conquistò la promozione in Serie A, prima del trasferimento al Torino nell’estate 2015.


E proprio sul ritorno del “Gallo” si è soffermata anche la Lega Serie B, che ha celebrato sui propri canali social il nuovo acquisto del Modena con una frase destinata a strappare un sorriso ai tifosi: “Gallo is back”.

Una nuova pagina, dunque, per Belotti, che riparte dalla cadetteria con l’obiettivo di rilanciarsi e tornare protagonista dopo l’ultima stagione condizionata dall’infortunio al ginocchio.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Lega B (@legab)

Altre notizie

rosen-bozhinov-con-il-pollice-alzato

Pisa, Bozhinov dopo il malore: «Sto bene, grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
800715007_18344949073281756_5735919888833352953_n

Modena, ufficiale l’arrivo di Andrea Belotti: contratto fino al 2027

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
1228726135-kD2G-U32101332798249N1B-656x492@Corriere-Web-Sezioni

Benevento, Caldirola: «In Serie B vince chi sbaglia meno»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Immagine

Avellino, trattativa avanzata per James Rodriguez: accordo vicino

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
images (1)

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: due calciatori fermati per un turno

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-08 110154

Palermo-Sampdoria, Branco contro l’arbitraggio: «Vogliamo un po’ di rispetto. Palumbo? Mancava l’espulsione»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo reggiana (8) Nesta

Il Mattino: “Avellino, ansia Favilli e Simic verso il Palermo: oggi gli esami, Nesta spera nel recupero”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (26)

Il Secolo XIX: “Sampdoria, coraggio senza punti: il Palermo soffre ma vince 3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
belotti

Tuttosport: “Belotti riparte dalla Serie B: accordo col Modena. Dodici anni fa trascinò il Palermo in A”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
799225906_1589625343178362_1994158959974126360_n

Entella, Corona rompe il ghiaccio: «Questo è l’inizio, spero di farne altri»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (74)

Repubblica Genova: “La Samp si arrende al Palermo. Troppi errori, Insigne non basta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (2) tifosi

Corriere dello Sport: “Trasferte vietate, è allarme: già 40 partite senza tifosi ospiti. Stop anche per Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-08 190703

Addio al calcio di Miccoli, Ilicic annuncia: “Il 26 settembre ci sarò anche io al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-08 185306

La Lega Serie B celebra il ritorno di Belotti: “Gallo is back”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
rosen-bozhinov-con-il-pollice-alzato

Pisa, Bozhinov dopo il malore: «Sto bene, grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
stadio-partenio-e1765869535296 (1)

Avellino-Palermo, al via la prevendita: si attendono indicazioni per il settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
800715007_18344949073281756_5735919888833352953_n

Modena, ufficiale l’arrivo di Andrea Belotti: contratto fino al 2027

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026