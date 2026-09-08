La Lega Serie B celebra il ritorno di Belotti: “Gallo is back”

Andrea Belotti torna in Serie B. Il “Gallo” è ufficialmente un nuovo giocatore del Modena, che ha annunciato l’arrivo dell’attaccante con un contratto fino al 30 giugno 2027 e la maglia numero 11. Per Belotti si tratta di un ritorno nel campionato cadetto a distanza di dodici anni, dopo una lunga carriera ai massimi livelli del calcio italiano e l’esperienza più recente al Cagliari.

Un ritorno dal sapore particolare anche perché il suo ultimo campionato di Serie B risale alla stagione 2013/14, quando Belotti vestiva la maglia del Palermo. Proprio con i rosanero il centravanti bergamasco conquistò la promozione in Serie A, prima del trasferimento al Torino nell’estate 2015.





E proprio sul ritorno del “Gallo” si è soffermata anche la Lega Serie B, che ha celebrato sui propri canali social il nuovo acquisto del Modena con una frase destinata a strappare un sorriso ai tifosi: “Gallo is back”.

Una nuova pagina, dunque, per Belotti, che riparte dalla cadetteria con l’obiettivo di rilanciarsi e tornare protagonista dopo l’ultima stagione condizionata dall’infortunio al ginocchio.

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