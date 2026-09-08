Il Secolo XIX: “Sampdoria, coraggio senza punti: il Palermo soffre ma vince 3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (26)

La Sampdoria torna da Palermo senza punti, ma con una prestazione che, soprattutto nella ripresa, ha messo seriamente in difficoltà la capolista. I blucerchiati perdono 3-1 al Renzo Barbera, incassando la seconda sconfitta consecutiva, ma riescono per lunghi tratti a giocare alla pari con la formazione di Filippo Inzaghi. È l’analisi proposta da Il Secolo XIX.

I numeri riportati dal quotidiano raccontano una Samp capace di concludere 14 volte, come il Palermo, di avere il 54% di possesso palla, battere più calci d’angolo e costruire più grandi occasioni. Tutto questo, però, non basta per conquistare punti.


Il problema principale è un primo tempo nel quale la squadra di Corradi si ritrova sotto di due reti dopo appena 33 minuti. Nella ripresa la reazione arriva, fino al gol di Insigne che riapre completamente la partita e porta anche una parte del Barbera a fischiare i rosanero.

Samp ancora in emergenza

Il Secolo XIX sottolinea le difficoltà con cui Corradi ha dovuto preparare la trasferta. La Samp si presenta infatti senza Ravanelli, Lauritsen, Esposito, Depaoli e Meijer, oltre ai lungodegenti Viti e Sekulov. A questi si aggiungono Mbabu, squalificato, e Karamoh, entrambi ancora da ricondizionare.

Corradi sceglie comunque un 4-2-3-1 coraggioso. Insigne debutta dal primo minuto così come Verschaeren, mentre per Delli Carri si tratta dell’esordio assoluto in blucerchiato.

La gara si complica già al 9′, quando Strefezza porta avanti il Palermo. La Samp prova a rispondere, ma secondo il quotidiano nel primo tempo manca qualcosa sul piano della determinazione. In avanti ci si aspetta inoltre maggiore incisività da Sinani e Tutino.

Il Palermo ne approfitta e al 33′ trova anche il raddoppio con Pohjanpalo, costringendo la Samp a inseguire due reti.

Insigne riapre la partita

Nella ripresa cambia lo scenario. Il Palermo rientra in campo con troppa sicurezza e i blucerchiati aumentano la pressione. Dopo otto minuti Corradi sostituisce Sinani con Begic.

Al 18′ arriva il meritato 2-1: Verschaeren colpisce la traversa e Insigne è il più rapido sulla ribattuta, riportando la Sampdoria a una sola rete di distanza.

Poco dopo Corradi richiama Insigne e inserisce Abildgaard come play, modificando l’assetto nel 4-3-1-2, con Verschaeren alle spalle della coppia Tutino-Begic. Nel finale entra anche Mezzotero al posto del belga.

La Samp non riesce però a completare la rimonta. Nel finale il Palermo torna a spingere, Vindahl evita inizialmente il terzo gol opponendosi a Gabrielloni, ma nel recupero l’ex Antonio Palumbo firma il definitivo 3-1.

Secondo Il Secolo XIX, un passivo troppo pesante rispetto a quanto mostrato dalla Sampdoria durante la partita.

A Mantova serve un risultato

La seconda sconfitta consecutiva aumenta inevitabilmente la pressione attorno alla Sampdoria. Il quotidiano richiama l’attenzione non soltanto sul tecnico Corradi, ma anche sull’area tecnica Fredberg-Branco e sulla gestione degli infortuni.

Il prossimo appuntamento assume quindi un peso particolare. Domenica a Mantova, scrive Il Secolo XIX, servirà un risultato positivo sia per la classifica sia per l’ambiente.

Altre notizie

belotti

Tuttosport: “Belotti riparte dalla Serie B: accordo col Modena. Dodici anni fa trascinò il Palermo in A”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (87)

Tuttosport: “Palermo già da solo. La Samp combatte”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (22)

Gazzetta dello Sport: “Pierozzi è il peggiore, Augello il migliore. Le pagelle di Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (60)

Gazzetta dello Sport: “Inzaghi è già in fuga”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
799225906_1589625343178362_1994158959974126360_n

Entella, Corona rompe il ghiaccio: «Questo è l’inizio, spero di farne altri»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (74)

Repubblica Genova: “La Samp si arrende al Palermo. Troppi errori, Insigne non basta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (99)

Repubblica: “Palermo-Sampdoria, le pagelle: Augello, Strefezza, Palumbo e Pohjanpalo da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (9)

Repubblica: “Rosa, il tris alla Samp vale il primato solitario per la festa del Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (78)

Giornale di Sicilia: “Perin attento, Augello è mister assist. Le pagelle di Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (45)

Giornale di Sicilia: “Palermo davanti a tutti: la Samp si arrende, al Barbera il coro «La capolista se ne va»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (2) tifosi

Corriere dello Sport: “Trasferte vietate, è allarme: già 40 partite senza tifosi ospiti. Stop anche per Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (71)

Corriere dello Sport: “Palermo-Sampdoria, le pagelle: Augello, Strefezza, Johnsen e Pohjanpalo da 7. Inzaghi 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026

Ultimissime

palermo sampdoria 3-1 (26)

Il Secolo XIX: “Sampdoria, coraggio senza punti: il Palermo soffre ma vince 3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
belotti

Tuttosport: “Belotti riparte dalla Serie B: accordo col Modena. Dodici anni fa trascinò il Palermo in A”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (87)

Tuttosport: “Palermo già da solo. La Samp combatte”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (22)

Gazzetta dello Sport: “Pierozzi è il peggiore, Augello il migliore. Le pagelle di Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (60)

Gazzetta dello Sport: “Inzaghi è già in fuga”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026