Repubblica: “Rosa, il tris alla Samp vale il primato solitario per la festa del Barbera”

Il Palermo non si ferma più. Tre vittorie nelle prime tre giornate di Serie B, che diventano cinque su cinque considerando anche la Coppa Italia. Il successo per 3-1 contro la Sampdoria consegna alla squadra di Filippo Inzaghi il primato solitario. A raccontare la serata del Renzo Barbera sulle pagine di Repubblica Palermo è Massimo Norrito.

Secondo Norrito, quello dei rosanero è un avvio di stagione travolgente. Soltanto le prossime giornate potranno stabilire quanto peserà questa prima fuga in vetta, ma resta significativo il modo in cui il Palermo ha cominciato la stagione: vittorie in serie e pochissimo lasciato agli avversari.





A fare da cornice al successo ci sono 33.196 spettatori. Come evidenzia Repubblica Palermo, si tratta di un nuovo record che supera quello fatto registrare nella scorsa stagione contro il Modena.

Strefezza colpisce ancora, poi Pohjanpalo

La partita si mette presto sui binari favorevoli ai padroni di casa. Al 9′ Gabriel Strefezza trova il secondo gol consecutivo in rosanero dopo quello realizzato contro il Mantova, anche in quel caso al nono minuto. Decisivo il cross dalla sinistra di Augello e perfetto l’inserimento dell’italobrasiliano tra i difensori blucerchiati.

Una rete che, sottolinea Massimo Norrito, interrompe il buon avvio della Sampdoria, partita con personalità e capace di sviluppare un buon palleggio.

La gioia di Strefezza dura però poco. Intorno al 20′ l’esterno accusa un problema muscolare ed è costretto a lasciare il terreno di gioco. Inzaghi inserisce Vavassori.

Intorno alla mezz’ora il Palermo torna a spingere. Johnsen prima manda di poco a lato, poi si presenta tutto solo davanti a Vindahl senza riuscire a superarlo. Al 33′, però, arriva il raddoppio: Pohjanpalo è rapido a girare verso la porta un pallone rimasto in area e firma il 2-0.

Ancora un passaggio a vuoto nella ripresa

Come già accaduto contro Arezzo e Mantova, il Palermo si ritrova sul doppio vantaggio. E anche questa volta, scrive Repubblica Palermo, nella ripresa arriva un passaggio a vuoto.

Pierozzi rischia grosso con un pallone giocato verso la propria area che finisce sui piedi di Tutino, ma Perin evita il gol deviando in angolo. Poco dopo la Sampdoria riesce comunque ad accorciare: Tutino serve Verschaeren, Perin interviene sulla conclusione ma il pallone termina sulla traversa. Sulla ribattuta arriva Insigne, che realizza il 2-1.

Inzaghi era già stato costretto a inserire Palumbo per Hernani all’inizio della ripresa e interviene ancora: Cassandro prende il posto di Pierozzi, mentre Estevez sostituisce Ranocchia.

Le mosse permettono al Palermo di allentare la pressione blucerchiata e di gestire la parte conclusiva della gara. Nel finale arriva anche il gol che chiude definitivamente i conti: Palumbo trova il 3-1 con un sinistro preciso, facendo esplodere il Barbera.

Tre partite e nove punti. Come conclude Massimo Norrito su Repubblica Palermo, se l’obiettivo indicato da Inzaghi è quota 80, il Palermo ha già messo da parte i primi nove punti sui quali costruire il proprio cammino.