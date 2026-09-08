Corriere dello Sport: “Palermo-Sampdoria, le pagelle: Augello, Strefezza, Johnsen e Pohjanpalo da 7. Inzaghi 7”

Il Corriere dello Sport promuove il Palermo dopo il 3-1 contro la Sampdoria al Renzo Barbera. Quattro i rosanero che raggiungono il voto più alto tra i calciatori: Augello, Strefezza, Johnsen e Pohjanpalo, tutti valutati con 7. Stesso voto anche per il tecnico Filippo Inzaghi.

Buone valutazioni anche per Perin, Bani, Ranocchia e Segre, tutti da 6,5. Palumbo, autore nel recupero del gol del definitivo 3-1, riceve 6,5, così come Vavassori, subentrato nel primo tempo all’infortunato Strefezza. Sotto la sufficienza Pierozzi e Hernani, entrambi con 5,5.





Tra le fila della Sampdoria i voti più alti del Corriere dello Sport sono quelli di Vindahl, Henderson, Verschaeren e Insigne, tutti da 6,5. Il voto più basso è invece il 5 assegnato a Tutino. 6,5 per Bernardo Corradi, mentre l’arbitro Marchetti riceve 5,5.

Le pagelle del Palermo: Perin 6,5; Pierozzi 5,5; Cassandro 6; Bani 6,5; Ceccaroni 6; Augello 7; Ranocchia 6,5; Estevez 6; Segre 6,5; Strefezza 7; Vavassori 6,5; Hernani 5,5; Palumbo 6,5; Johnsen 7; Pohjanpalo 7; Gabrielloni sv. All. Inzaghi 7.

Le pagelle della Sampdoria: Vindahl 6,5; Di Pardo 6; Gartenmann 5,5; Delli Carri 6; Cicconi 5,5; Makombou 6; Henderson 6,5; Sinani 5,5; Begic 6; Verschaeren 6,5; Mezzotero sv; Insigne 6,5; Abildgaard 6; Tutino 5. All. Corradi 6,5.

Arbitro: Marchetti 5,5.