Palermo-Sampdoria, Inzaghi: «Dal 2018 non assaporavamo la vetta. Preoccupato per Hernani e Strefezza»

Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha commentato la vittoria per 3-1 contro la Sampdoria al Renzo Barbera. Un successo che consente ai rosanero di dare continuità ai risultati e di conquistare la vetta della classifica, ma l’allenatore non nasconde gli aspetti sui quali la squadra deve ancora lavorare.

«Siamo contenti perché diamo continuità. Stamattina avevo fatto presente alla squadra che il Palermo dal 2018 non assaporava la vetta. Dobbiamo migliorare molto. La squadra in queste cinque partite ha fatto bene, con tanti alti ma anche bassi».





Inzaghi vede comunque dei progressi nella prestazione dei suoi uomini, pur evidenziando una gestione non perfetta dopo il doppio vantaggio: «Abbiamo fatto un passo in avanti. Ma sul 2-0 siamo diventati frenetici. Ho ritardato i cambi perché ne avevo persi due per infortunio. Teniamoci questa vittoria».

A preoccupare il tecnico rosanero sono soprattutto le condizioni di Hernani e Gabriel Strefezza, entrambi alle prese con problemi fisici nel corso della partita.

«Sono preoccupato per i due infortuni di Hernani e Strefezza. Vedremo gli esami, ma abbiamo una rosa che può sopperire alle assenze».

Il Palermo può dunque godersi il successo sulla Sampdoria e il primo posto, in attesa di conoscere l’entità dei problemi fisici accusati dai due giocatori.