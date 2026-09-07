Serie B, ufficiali date e orari dalla 6ª all’11ª giornata: il calendario del Palermo

La Lega Serie B ha ufficializzato il programma delle gare dalla 6ª all’11ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. Sei nuovi appuntamenti entrano così nel calendario del Palermo, con tre gare in casa e tre trasferte.

Il programma, contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 20 del 7 settembre 2026, accompagnerà i rosanero dal 10 ottobre al 6 novembre. Nel periodo è previsto anche un turno infrasettimanale, con il Palermo impegnato sul campo del Pisa.





6ª giornata: Empoli-Palermo

Il primo appuntamento dopo la sosta sarà in Toscana. Il Palermo affronterà l’Empoli sabato 10 ottobre alle ore 15.

Empoli-Palermo

Sabato 10 ottobre 2026, ore 15.00

7ª giornata: Mantova-Palermo

Una settimana più tardi altra trasferta per la formazione rosanero, questa volta sul campo del Mantova.

Mantova-Palermo

Sabato 17 ottobre 2026, ore 17.15

8ª giornata: Palermo-Carrarese

Il ritorno al Barbera è previsto per domenica 25 ottobre. Il Palermo ospiterà la Carrarese nel pomeriggio.

Palermo-Carrarese

Domenica 25 ottobre 2026, ore 15.00

9ª giornata: Pisa-Palermo nel turno infrasettimanale

Pochissimi giorni dopo arriverà il turno infrasettimanale. I rosanero saranno impegnati in trasferta contro il Pisa.

Pisa-Palermo

Mercoledì 28 ottobre 2026, ore 19.00

10ª giornata: Palermo-L.R. Vicenza

Il successivo impegno vedrà il Palermo nuovamente davanti al proprio pubblico. Al Barbera arriverà il L.R. Vicenza.

Palermo-L.R. Vicenza

Domenica 1° novembre 2026, ore 19.30

11ª giornata: Ascoli-Palermo

Il ciclo di partite ufficializzato dalla Lega Serie B si concluderà con l’anticipo dell’undicesima giornata. Il Palermo giocherà ad Ascoli venerdì sera.

Ascoli-Palermo

Venerdì 6 novembre 2026, ore 20.30

Il calendario del Palermo dalla 6ª all’11ª giornata sarà dunque caratterizzato da tre trasferte contro Empoli, Mantova e Pisa, due gare casalinghe contro Carrarese e L.R. Vicenza e infine l’anticipo sul campo dell’Ascoli.

Il calendario del Palermo dalla 6ª all’11ª giornata:

6ª: Empoli-Palermo, sabato 10 ottobre ore 15

7ª: Mantova-Palermo, sabato 17 ottobre ore 17.15

8ª: Palermo-Carrarese, domenica 25 ottobre ore 15

9ª: Pisa-Palermo, mercoledì 28 ottobre ore 19

10ª: Palermo-L.R. Vicenza, domenica 1° novembre ore 19.30

11ª: Ascoli-Palermo, venerdì 6 novembre ore 20.30