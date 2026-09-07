Modena, dagli svincolati ecco l’ex Palermo Belotti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
palermo pescara 5-0 (48) belotti pocetta

Il Modena è pronto ad accogliere Andrea Belotti. Secondo quanto riportato da “Il Resto del Carlino”, il club emiliano si prepara a chiudere per l’attaccante ex Palermo, con l’annuncio che sarebbe ormai imminente.

Per il “Gallo” si prospetta un contratto annuale con opzione, con la presenza di bonus legati alle presenze e ai gol. Belotti, dopo le visite mediche sostenute con il Cagliari che non hanno poi portato al tesseramento, avrebbe scelto con convinzione il Modena per rilanciarsi dalla Serie B e tornare protagonista sotto porta.


A Modena, dunque, Belotti proverà a ritrovare quella confidenza con il gol che lo ha accompagnato per gran parte della sua carriera. Una nuova ripartenza, in Serie B, con l’obiettivo di tornare a essere decisivo e lasciare nuovamente il segno.

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