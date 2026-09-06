Juve Stabia-Pisa 0-3: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
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Il Pisa espugna il campo della Juve Stabia con una prestazione convincente e si porta a casa un successo netto per 3-0. La squadra nerazzurra parte subito con il piede giusto e trova il vantaggio con Calabresi, indirizzando la partita dalla propria parte. Il Pisa continua a spingere e, prima dell’intervallo, arriva anche il raddoppio firmato da Tramoni.

Nella ripresa la Juve Stabia prova a reagire, ma i nerazzurri sono bravi a controllare il match e a colpire ancora con Coppola, che mette il punto esclamativo sulla sfida e regala i tre punti ai toscani. Di seguito gli highlights del match:


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