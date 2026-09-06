Chiappella dopo Entella-Vicenza 2-2: «Pari che serve molto, stiamo migliorando in fase offensiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

In seguito al match tra Virtus Entella e Vicenza, terminato sul risultato di 2-2, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico biancoceleste, Andrea Chiappella, sottolineando come questo pareggio sono tanti punti di vista serva molto alla sua squadra.

«Siamo stati colpiti in due momenti a noi favorevoli – ha dichiarato il tecnico -. La squadra però ha avuto un’enorme reazione e un grandissimo cuore. Ma questo l’ha avuto per tutta la partita. Ed è una grandissima virtù e qualità che dobbiamo continuare ad allenare. Arrivavamo da due sconfitte dove il caldo non ti permetteva di fare una grandissima partita e invece abbiamo battagliato fino alla fine»


Chiappella spiega poi come la squadra debba ancora migliorare in avanti: «Dobbiamo creare e non concedere. E questa gara, nelle prime tre gare, è stata la migliore per numeri di quello che abbiamo creato. Ciò che ci fa andare a casa incazzati è che concediamo troppo. Prendiamo un secondo gol assurdo che non dobbiamo prendere. Però questo vuol dire che c’è margine di crescita e far partite sempre migliori. Questa è la sfida più bella»

Il tecnico ha poi elogiato l’atteggiamento della propria squadra nel match odierno: «Sono molto contento. Questa partita ha segnato una crescita più marcata in questo mini-ciclo. Bisogna allungare la prestazione e sbagliare meno tecnicamente»

Infine, uno sguardo ai prossimi incontri: «Io penso che sotto tanti punti di vista questo pari serva molto. C’è stata più fase offensiva migliore, temperamento ed entusiasmo nella partita perché la squadra nn si è mai ‘depressa’. Questi ragazzi invece non mollano mai. E questa è una virtù che va cavalcata. E noi non dobbiamo mollare mai»

 

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