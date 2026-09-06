Palermo-Sampdoria, il Barbera verso il record stagionale: Curva Nord esuarita

È sempre più vicino il tutto esaurito al Renzo Barbera in vista della sfida tra Palermo e Sampdoria, in programma domani sera alle 20.30. L’attesa per il match della terza giornata di Serie B continua a crescere e il club rosanero ha fatto sapere che restano ormai soltanto gli ultimi biglietti disponibili.

Il dato è già particolarmente significativo: a ieri erano circa 31.000 le presenze previste per Palermo-Sampdoria. Un numero destinato a crescere ulteriormente nelle prossime ore, considerando che la Curva Nord è già completamente esaurita e che restano in vendita soltanto gli ultimi tagliandi.





Si punta al record stagionale

Con oltre 31 mila spettatori già assicurati, il Palermo può concretamente puntare al record stagionale di presenze al Barbera.

Il primato attuale appartiene alla sfida di Coppa Italia contro il Lecce, quando furono 33.009 gli spettatori presenti sugli spalti dello stadio palermitano.

Per quanto riguarda invece il campionato di Serie B, il record è stato registrato nella gara contro la Juve Stabia, quando al Barbera furono presenti 32.106 tifosi.

La sfida contro la Sampdoria potrebbe quindi superare entrambi i dati. Per riuscirci, serviranno poco più di duemila presenze rispetto al dato di ieri per battere il record assoluto stagionale.

La Curva Nord è già sold out

La Curva Nord ha già fatto registrare il tutto esaurito e la società rosanero ha comunicato che mancano ormai gli ultimi biglietti per la partita.

Il Barbera si prepara così a un’altra grande serata di pubblico e passione. L’entusiasmo attorno al Palermo continua a crescere e la sfida contro la Sampdoria potrebbe regalare anche il miglior dato stagionale in termini di affluenza.

31.000 tifosi già presenti nel dato di ieri, Curva Nord esaurita e ancora qualche biglietto disponibile: i numeri lasciano pensare a un Barbera vicino al tutto esaurito. L’obiettivo è quota 33.009, il record stagionale stabilito contro il Lecce.