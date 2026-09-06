Giornale di Sicilia: “Palermo-Sampdoria, Inzaghi ha due squadre: Strefezza-Vavassori e Palumbo-Hernani, è bagarre”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
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Una squadra che vince non si cambia, ma il Palermo di Filippo Inzaghi sembra averne addirittura due. Le prime gare della stagione hanno mostrato la profondità dell’organico rosanero, con tutti gli uomini chiamati in causa capaci di fornire risposte positive. Per questo individuare l’undici che domani affronterà la Sampdoria non è ancora del tutto scontato.

Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, esistono comunque alcune certezze dalle quali Inzaghi dovrebbe ripartire, nonostante le cosiddette riserve abbiano dimostrato contro il Mantova di poter mettere in difficoltà le gerarchie.


Perin debutta al Barbera, tornano Bani e Ceccaroni

Tra i pali è previsto il ritorno di Mattia Perin, che vivrà così la sua prima partita davanti al pubblico del Barbera. Sulle corsie difensive dovrebbero esserci Pierozzi e Augello, mentre al centro la coppia indicata è quella composta da Bani e Ceccaroni.

Scelte che dovrebbero essere confermate nonostante l’ottima prestazione offerta da Barba contro il Mantova. Restano invece da valutare le condizioni della caviglia di Peda.

A centrocampo, secondo Salvatore Orifici, tornerà dal primo minuto Ranocchia, ancora una volta al fianco di Segre. Quest’ultimo era entrato a gara in corso contro il Mantova, riuscendo subito a incidere con l’assist per il gol del 4-2 realizzato da Johnsen.

Johnsen-Pohjanpalo intoccabili, due ballottaggi in attacco

È soprattutto nel reparto offensivo che la concorrenza si fa più serrata. Due maglie, però, sembrano avere già un proprietario: quelle di Dennis Johnsen e Joel Pohjanpalo, indicati dal Giornale di Sicilia come i trascinatori del momento.

Per gli altri due posti è invece aperta la bagarre. Antonio Palumbo ed Hernani si contendono la posizione di trequartista centrale, mentre sulla destra il duello è tra Gabriel Strefezza e Dominic Vavassori.

Strefezza arriva da due gare consecutive disputate da titolare, mentre Vavassori ad Arezzo è entrato dalla panchina. Sarà quindi la rifinitura di oggi a fornire a Inzaghi le ultime indicazioni e a sciogliere i dubbi.

La profondità dell’organico offre così al tecnico diverse possibilità in vista della Sampdoria. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, in questo primo scorcio di stagione Inzaghi ha potuto utilizzare tutti gli effettivi a disposizione, ricevendo risposte importanti in vista di un’annata lunga e complicata.

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