Corriere dello Sport: “Palermo, Barbera pieno per la Samp: già 31 mila. Per Buttaro spunta la pista Emirati”

Il Barbera è pronto a riempirsi ancora una volta. L’entusiasmo attorno al Palermo continua a crescere e per la sfida contro la Sampdoria sono già previsti 31 mila spettatori, con un dato destinato ad aumentare nonostante la chiusura del settore ospiti.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il sostegno del pubblico rappresenterà ancora una volta una spinta importante per la squadra di Filippo Inzaghi. Un entusiasmo che, però, dovrà essere gestito nel modo corretto dal gruppo rosanero.





Entusiasmo sì, ma senza perdere la concentrazione

Le vittorie ottenute in questo avvio di stagione non devono infatti essere considerate scontate. Il Palermo dovrà continuare a conquistarsi ogni risultato «zolla dopo zolla», mantenendo alta la concentrazione e la consapevolezza delle difficoltà che ogni partita può presentare.

In questo senso, secondo il Corriere dello Sport, arrivano segnali incoraggianti dalla lotta e dalla determinazione mostrate dalla squadra nei momenti più delicati delle ultime gare. L’ambiente può trascinare i rosanero, a patto che l’entusiasmo non faccia perdere di vista le insidie del campionato.

Contro la Sampdoria ci sarà quindi un’altra grande cornice di pubblico: 31 mila spettatori già previsti e un numero che può crescere ulteriormente, anche con il settore riservato agli ospiti destinato a rimanere chiuso.

Buttaro, possibile pista negli Emirati Arabi

Resta intanto da definire il futuro di Alessio Buttaro, ultimo giocatore sotto contratto rimasto senza una squadra.

Con il mercato italiano ormai chiuso, il Palermo sta cercando una possibile sistemazione nelle leghe in cui le trattative sono ancora consentite. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per il difensore sarebbe arrivata una richiesta dagli Emirati Arabi.

Una pista da seguire per trovare una soluzione alla situazione dell’ultimo esubero rimasto nell’organico rosanero.