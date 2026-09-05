Palermo-Sampdoria, raggiunta quota 31.000 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 5, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (9) tifosi curva renzo barbera

Cresce l’attesa per Palermo-Sampdoria. In vista della sfida in programma lunedì sera al Renzo Barbera, attraverso i propri canali il club rosanero ha comunicato che è stata raggiunta quota 31.000 spettatori.

Il popolo rosanero si prepara dunque a riempire ancora una volta gli spalti dell’impianto di viale del Fante. Un dato che testimonia il grande entusiasmo che circonda la squadra di Filippo Inzaghi, pronta a scendere in campo davanti a un Barbera ancora una volta gremito. L’obiettivo è quello di spingere il Palermo verso un altro risultato positivo in campionato


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