Palermo-Sampdoria, raggiunta quota 31.000 spettatori
Cresce l’attesa per Palermo-Sampdoria. In vista della sfida in programma lunedì sera al Renzo Barbera, attraverso i propri canali il club rosanero ha comunicato che è stata raggiunta quota 31.000 spettatori.
Il popolo rosanero si prepara dunque a riempire ancora una volta gli spalti dell’impianto di viale del Fante. Un dato che testimonia il grande entusiasmo che circonda la squadra di Filippo Inzaghi, pronta a scendere in campo davanti a un Barbera ancora una volta gremito. L’obiettivo è quello di spingere il Palermo verso un altro risultato positivo in campionato