Serie B, il Sudtirol batte 2-0 il Catanzaro: decisive le reti nel finale di Burnete e Mixtur. La classifica aggiornata
Davanti al proprio pubblico, porta a casa tre punti preziosi il Sudtirol, impegnato nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie B contro il Catanzaro. Un incontro equilibrato, dove però a spuntarla sono i biancoscudati, con la rete nel finale firmata da Burnete
Pronti, via e ci provano subito i padroni di casa: Vasic sfonda a sinistra e mette in mezzo, ma controlla la difesa ospite. Al 35′ rispondono i giallorossi, con un piazzato di destro di Iemmello deviato in corner da Giorgini. Un primo tempo con poche emozione, con le due squadre che vanno al riposo sullo 0-0.
Ad inizio ripresa cresce il Catanzaro, che al 65′ ha una grandissima occasione per portarsi in vantaggio: Mosti controlla in area un pallone difeso da Koffi e tocca indietro per Alesi che prova un tiro a giro dal limite che si stampa sulla traversa.
Quando il match sembrava ormai indirizzato verso il pareggio, a sbloccare il risultato sono i padroni di casa, con Burnete che sfrutta l’assist di Rispoli e batte Pigliacelli. Tre minuti più tardi c’è spazio anche per il gol del raddoppio biancoscudato, con la rete di Mixtur che chiude l’incontro. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Modena — 6
Mantova — 6
Palermo — 6
Südtirol — 5
Cesena — 4
Ascoli — 4
Padova — 4
Avellino — 3
Arezzo — 3
Pisa — 3
Empoli — 3
L.R. Vicenza — 3
Juve Stabia — 1
Carrarese — 1
Benevento — 1
Verona — 1
Catanzaro — 1
Sampdoria — 1
Entella — 0
Cremonese — 0