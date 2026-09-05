Athletic Palermo, Perinetti: «Vogliamo disputare una stagione consistente e lanciare altri giovani»

In vista della prima giornata del campionato di Serie D tra Athletic Palermo e Siracusa, ha parlato ai microfoni ufficiali del club il direttore generale nerorosa, Giorgio Perinetti, esprimendo il suo parere su quello che si aspetta da questo campionato e definendo gli obiettivi di questa stagione.

«Serve avere la consapevolezza di quanto fatto lo scorso anno, ma questo, da solo, non basta – ha spiegato il dg -. La squadra è stata rinnovata e ci sono tanti giovani che devono crescere, consolidarsi e integrarsi con il nucleo storico che è stato confermato»





Perinetti lancia poi uno sguardo a quello che sarà il campionato di Serie D quest’anno: «Sappiamo che ci aspetta un campionato sempre difficile da interpretare, quindi dovremo pensare soprattutto a fare il nostro percorso, continuando a crescere e mantenendo sempre grande umiltà».

Infine, un commento anche sul nuovo allenatore dei nerorosa, Giuseppe Ferazzoli: «Il mister ha esperienza e conosce bene questo campionato: siamo convinti che saprà dare equilibrio alla squadra. L’obiettivo è disputare una stagione all’insegna della consistenza e della stabilità, cercando, se possibile, di valorizzare e lanciare anche altri giovani»