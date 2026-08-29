Athletic Palermo, debutto in Coppa Italia contro il Trapani. Ferazzoli: «Ci teniamo a fare bene»

Parte ufficialmente la nuova stagione dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Giuseppe Ferazzoli debutteranno domenica 30 agosto alle 18 nel primo turno di Coppa Italia Serie D, affrontando il Trapani allo stadio “Antonino Cardinale” di Capaci, scelto in sostituzione del Velodromo Paolo Borsellino, momentaneamente indisponibile.

Una sfida subito importante per l’Athletic, che affronterà per la prima volta il Trapani in una gara ufficiale. I granata di Salvatore Aronica hanno già esordito in Coppa, superando ai rigori il Ragusa nel turno preliminare.





«Sarà un derby, ci teniamo a fare bene e proveremo a passare il turno», ha dichiarato Ferazzoli, che considera il Trapani una delle principali candidate alla vittoria del campionato: «È una delle big del torneo e, nonostante la penalizzazione, è tra le squadre da battere insieme a Reggina, Nissa e Igea Virtus».

Il tecnico nerorosa si aspetta dunque una prova di carattere: «Per noi è subito un test importante, da affrontare con forza e fiducia». Ferazzoli ha poi sottolineato il buon lavoro svolto durante la preparazione: «Ho trovato un gruppo solido, uno staff importante e una società che prova a migliorarsi quotidianamente».

L’obiettivo è chiaro: «Vogliamo giocarcela con tutti e arrivare il più in alto possibile». Per la prima uscita stagionale il tecnico avrà a disposizione l’intera rosa, compresi gli ultimi arrivati Marco Civilleri, Tobias Perez, Salvatore Torma e Ali Anas. Sono 26 i convocati per la sfida contro il Trapani.