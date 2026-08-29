La Nazione: “Bucchi avvisa l’Arezzo: «Più coraggiosi del Palermo». Cerri recupera, dubbio Tavernelli”

«Dovremo essere più coraggiosi di loro, correre più di loro, sbagliare meno di loro». Cristian Bucchi detta la linea alla vigilia di Arezzo-Palermo, sfida che segnerà il ritorno degli amaranto davanti al proprio pubblico in Serie B. Come racconta La Nazione di Arezzo, il tecnico è consapevole della forza della formazione di Filippo Inzaghi, ma chiede ai suoi di affrontarla senza timori.

«Servirà una prestazione come ad Avellino e come dovremo mettere in campo contro ogni avversario quest’anno. A maggior ragione di fronte al Palermo, che è la grande favorita alla promozione diretta. Dovremo essere squadra per colmare le differenze», ha spiegato Bucchi.





Cerri recuperato, Tavernelli resta in dubbio

Sul fronte della formazione arriva la conferma del recupero di Alberto Cerri, anche se il centravanti dovrebbe inizialmente partire dalla panchina.

Più delicata la situazione di Camillo Tavernelli. «Ha avuto un’infiammazione tendinea dovuta al sintetico di Avellino», ha spiegato Bucchi. L’esterno resta quindi in dubbio e, qualora non riuscisse a recuperare, sarebbe Varela il candidato a occupare la corsia sinistra del tridente.

Per il resto, secondo La Nazione, le scelte sembrano indirizzate. In cabina di regia dovrebbe essere confermato Iaccarino, sul quale Bucchi spende parole importanti: «Gennaro è centrale nel nostro gioco ed ha ampi margini di miglioramento, soprattutto nella verticalità. Se vuole non ha categoria. Con lui in mezzo al campo teniamo le giuste distanze».

Bucchi: “Per me abbiamo zero punti”

Il successo conquistato ad Avellino ha alimentato l’entusiasmo, ma Bucchi non vuole vedere rilassamenti: «Per me è come se avessimo zero punti in classifica. Cavalchiamo l’entusiasmo, ma senza pensare che sia diventato tutto facile».

A spingere l’Arezzo ci sarà un Comunale vicino al tutto esaurito. «Sappiamo che il nostro pubblico non vede l’ora di ritrovare la Serie B e noi di ritrovare loro. Dovremo essere degni di una serata di grande calcio in un contesto che ribollirà di passione».

Bucchi elogia Inzaghi

Arezzo-Palermo sarà anche il confronto in panchina tra due ex attaccanti. Bucchi non nasconde la propria considerazione nei confronti di Filippo Inzaghi.

«Ho molta stima di Pippo perché è uno di quelli che ha fatto la gavetta. Ha iniziato dal settore giovanile e poi ha avuto anche l’umiltà di ripartire dalla Serie C. È un ottimo tecnico e un vincente in questa categoria».

Mercato, Bucchi aspetta un attaccante

Spazio anche al mercato. Tra i nomi accostati all’Arezzo per la difesa c’è quello di José Palomino, 36enne argentino attualmente svincolato. Bucchi, però, non entra nel merito: «Nell’ultima settimana di mercato tendo ad isolarmi e quindi non seguire le notizie. Ci penserà il direttore ad individuare il profilo giusto come ha sempre fatto».

Più chiara la richiesta relativa al reparto avanzato: «Mi aspetto un attaccante, ma più che il nome conta la motivazione di chi arriva. Qua devono venire giocatori avvelenati e con la bava alla bocca. Non mi interessa avere campioni del mondo o giocatori altisonanti».

L’obiettivo, spiega il tecnico, è aumentare le alternative a disposizione: «Quest’anno l’obiettivo è allargare l’organico perché la B è un torneo più logorante rispetto alla Lega Pro».

Comunale verso gli 8.200 spettatori

Intanto prosegue la corsa al biglietto. La Nazione di Arezzo racconta di lunghe file nei punti vendita TicketOne dopo la disponibilità di ulteriori 1.050 tagliandi per la Curva Sud, ampliata a 4.500 posti.

Al momento descritto dal quotidiano erano stati venduti circa 800 dei 1.050 biglietti supplementari, con tifosi costretti in alcuni casi ad attendere fino a tre ore. Non ci sarà invece una nuova disponibilità per i sostenitori del Palermo, nonostante l’aumento della capienza della Curva Nord da 800 a 1.500 posti: resta infatti valida la precedente limitazione stabilita dalle autorità.

L’obiettivo è arrivare al tutto esaurito da circa 8.200 spettatori, un dato che sarebbe tra i più alti registrati al Comunale dal 2007.