Serie B, Cremonese-Modena: i canarini calano il tris, finisce 0-3

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 28, 2026
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Il Modena domina allo Zini e al 55’ trova anche il gol dello 0-3 contro la Cremonese. A firmare il tris è Caso, servito da Ambrosino al termine di un contropiede perfettamente orchestrato.

La Cremonese aveva provato a cambiare volto alla partita nell’intervallo, con gli ingressi di Lordkipanidze e Nasti e il passaggio al 3-5-2, ma il Modena ha continuato a gestire la gara senza concedere grandi spazi.


Dopo il doppio vantaggio firmato da Olzer nel primo tempo, i canarini colpiscono ancora in ripartenza: Ambrosino riceve palla, serve Caso davanti alla porta e l’attaccante non sbaglia davanti ad Agazzi.

La Cremonese prova a reagire, ma senza creare pericoli concreti. Al 66’ Nasti impegna Chichizola con una girata al volo, mentre al 61’ Imputato non trova la porta. Il Modena continua invece a controllare il match e, con il passare dei minuti, opera anche diversi cambi per amministrare il largo vantaggio.

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