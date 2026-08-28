Resto del Carlino: “Shpendi saluta il Cesena, niente Palermo: va alla Cremonese per 4 milioni”

Dopo un’estate trascorsa tra voci, trattative e ipotesi di permanenza, Cristian Shpendi è pronto a lasciare il Cesena. La destinazione non sarà né il Sassuolo né il Palermo: l’attaccante si trasferirà alla Cremonese, dove ritroverà Tommaso Berti. A raccontarlo sono Sabrina Vinciguerra e Andrea Baraghini sulle pagine del Resto del Carlino.

L’operazione, che ha subito un’accelerazione nella serata di ieri, è in fase di chiusura. La Cremonese acquisterà Shpendi a titolo definitivo per 4 milioni di euro, esattamente la valutazione fissata dal Cesena per privarsi di uno dei talenti cresciuti nel proprio settore giovanile.





Il Palermo si era avvicinato, poi l’affondo della Cremonese

Il futuro di Shpendi è stato uno dei temi di mercato dell’estate. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, il Palermo si era avvicinato all’attaccante senza però concretizzare un’offerta importante.

Anche il Sassuolo avrebbe potuto inserirsi, prima di scegliere di puntare su Sebastiano Esposito. A quel punto è stata la Cremonese ad approfittarne, accelerando fino a portare la trattativa verso la conclusione.

Shpendi dovrebbe comunque salutare il Cesena soltanto dopo la partita di domani contro l’Entella, gara nella quale è previsto regolarmente in campo con la maglia bianconera.

Shpendi, 49 gol con il Cesena

Sabrina Vinciguerra e Andrea Baraghini ripercorrono anche il percorso dell’attaccante. Dopo gli inizi nella San Marino Academy insieme al gemello Stiven, Shpendi approda nel 2019 alla Primavera del Cesena. Con i giovani bianconeri conquista il campionato Primavera 2 2021/22 e la relativa Supercoppa.

Il salto tra i professionisti arriva nel settembre 2021 in Serie C. La definitiva esplosione avviene nella stagione 2023/24, chiusa con 22 reti in 35 partite considerando campionato, Coppa Italia e Supercoppa Serie C. In quella stagione contribuisce alla vittoria del girone B e della Supercoppa, risultando anche capocannoniere del campionato con 20 reti.

Il suo bilancio complessivo con il Cesena, secondo i numeri riportati dal Resto del Carlino, è di 141 presenze e 49 gol tra campionato e coppe.

Cesena, ora parte la caccia al sostituto

L’ultima rete di Shpendi in bianconero, prima dell’operazione con la Cremonese, è arrivata al debutto in campionato contro la Sampdoria. Adesso il Cesena dovrà muoversi rapidamente per individuare un sostituto, considerando i pochi giorni rimasti prima della chiusura del mercato.

Il club, scrivono Vinciguerra e Baraghini sul Resto del Carlino, è pronto ad affondare il colpo per l’esterno Pierini del Sassuolo, per poi concentrarsi sull’arrivo di una nuova punta. Intanto Bohinen, atteso in prestito dal Venezia, arriverà oggi.