Corriere Adriatico: “Ascoli, Brunori accende l’attacco: Tomei valuta subito il suo impiego”

L’Ascoli si prepara alla prima gara casalinga della stagione con un reparto offensivo che ha acquistato ulteriore peso dopo l’arrivo di Matteo Brunori. Come racconta Anna Rita Marini sul Corriere Adriatico, l’ex attaccante del Palermo ha già svolto il secondo allenamento con i nuovi compagni e si è immediatamente messo a disposizione del tecnico Tomei.

Intanto, la prima giornata di Serie B ha messo in evidenza Simone D’Uffizi, autore contro il Verona di quello che il Corriere Adriatico definisce il gol più bello del turno. Servito da Damiani sulla sinistra, l’attaccante si è accentrato, ha superato un paio di avversari e ha battuto l’ex bianconero Nicola Leali con una conclusione precisa.





Brunori, possibile esordio contro la Carrarese

L’attenzione della piazza, però, è inevitabilmente concentrata su Brunori. Il suo acquisto ha ulteriormente acceso l’entusiasmo dei sostenitori ascolani e Anna Rita Marini sottolinea il lavoro svolto dal direttore sportivo Patti per riuscire a portare in bianconero un attaccante considerato tra i più importanti della categoria.

Adesso bisognerà capire quale sarà la scelta di Tomei per la sfida contro la Carrarese, in programma domani alle 21. La possibilità più concreta è quella di vedere Brunori entrare a partita in corso, ma non viene esclusa completamente una sorpresa con l’impiego dal primo minuto.

L’attaccante sta infatti già lavorando sui principi di gioco del nuovo allenatore e la sua esperienza potrebbe consentirgli di accelerare i tempi dell’inserimento.

Oltre 10 mila spettatori attesi

La prima al cospetto del pubblico bianconero si preannuncia particolarmente calda. Secondo il Corriere Adriatico, sono attesi oltre 10 mila spettatori per la gara contro la Carrarese.

Tomei può adesso contare su numerose alternative offensive. Sulle corsie ci sono D’Uffizi e Silipo, mentre centralmente possono essere utilizzati Chakir e Gori. A loro si aggiunge Brunori, la cui duttilità permetterà al tecnico di studiare diverse soluzioni per inserirlo nel reparto avanzato.

Mercato, manca ancora un terzino

Il lavoro dell’Ascoli sul mercato non è però concluso. Come scrive Anna Rita Marini sul Corriere Adriatico, Patti è ancora alla ricerca di un terzino, con particolare attenzione alla fascia sinistra per trovare un’alternativa a Guiebre.

Sulla destra, invece, un ulteriore innesto potrebbe arrivare qualora si presentasse l’occasione giusta; altrimenti si proseguirà con Milanese, aspettando che Oliveri raggiunga la condizione migliore. In difesa sta inoltre crescendo la condizione dell’italo-argentino Gattoni.

L’Ascoli si avvicina così alla sfida con la Carrarese con una rosa ormai vicina al completamento e soprattutto con un nuovo elemento di grande esperienza in attacco: Brunori è pronto a cominciare la sua avventura in bianconero.