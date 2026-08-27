Corriere di Arezzo: “Arezzo-Palermo, Cerri torna in gruppo. In attesa 1.050 biglietti per la Curva Sud”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Screenshot 2026-08-27 094541

Buone notizie per l’Arezzo in vista della sfida di domenica contro il Palermo. Alberto Cerri è tornato a lavorare con il gruppo e punta alla convocazione per il secondo turno di campionato. A riportarlo è Riccardo Buffetti sul Corriere di Arezzo.

L’attaccante ha effettuato ieri i controlli insieme allo staff medico amaranto e il problema muscolare alla coscia che lo aveva costretto a saltare le partite contro Cagliari e Avellino sembra ormai superato. Le indicazioni sono positive e Cristian Bucchi potrebbe quindi ritrovarlo a disposizione per la gara con i rosanero.


Cerri si allenerà con il gruppo già da questo pomeriggio. Come evidenzia il Corriere di Arezzo, le sue condizioni continueranno comunque a essere monitorate durante gli ultimi allenamenti prima della partita.

Arezzo-Palermo, attesa per altri 1.050 biglietti

Grande attenzione anche sul fronte della capienza dello stadio. Questa mattina è in programma il sopralluogo della Commissione di vigilanza, chiamata a valutare la richiesta dell’Arezzo di rendere permanente la deroga che permetterebbe di aumentare la capienza della Curva Sud da 3.450 a 4.500 posti.

In caso di via libera, sottolinea Riccardo Buffetti sul Corriere di Arezzo, si renderebbero disponibili 1.050 ulteriori biglietti, che potrebbero essere immediatamente messi in vendita per i tifosi amaranto rimasti senza tagliando per la sfida contro il Palermo.

Mercato, Mancini arriva dal Campobasso

Nel frattempo l’Arezzo continua a lavorare anche sul mercato. È stato definito l’arrivo di Davide Mancini dal Campobasso. Il difensore centrale classe 2005 ha firmato un contratto biennale con il Cavallino fino al giugno 2028.

Percorso inverso per Lorenzo Coccia, trasferitosi al Campobasso. Sul fronte delle uscite restano invece da definire altre situazioni, mentre Ravasio viene indicato vicino al Foggia.

Per completare il reparto offensivo, infine, il direttore Cutolo continua a monitorare Mancuso, indicato dal Corriere di Arezzo come il principale obiettivo per affiancare Cerri e Cianci.

Altre notizie

0dbda9_0f1ebfcd2d8149f2b80e75da3e0f2f7d~mv2

Euro 2032, scontro sui fondi per gli impianti: Barbagallo attacca, Amata difende l’investimento sul Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Screenshot 2026-08-27 092905

Corriere Adriatico: “Ascoli, Brunori riaccende l’entusiasmo. I tifosi: «Finalmente un colpo da Ascoli»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (8)

Tuttosport: “Palermo, Perin si presenta: «Vinciamo tutti insieme». Inzaghi aspetta un attaccante”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
de2bb99e-fb03-4f02-88ce-9c1e4c1f9d1b

Repubblica Palermo: “Perin, un giorno da rosanero tutto d’un fiato: «Sono qui per vincere insieme a voi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
artistico.51251

Gazzetta dello Sport: “Padova, entusiasmo alle stelle: arriva Artistico. È già febbre per il derby col Verona”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
166ca2b7efe8d701c6d6b048621c3c20-45091-oooz0000

Gazzetta dello Sport: “Sampdoria e Palermo su Gabrielloni. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
a930306a-21b3-4303-9197-9de1685b0510

Gazzetta dello Sport: “Perin, che folla! Palermo già pazza del nuovo portiere”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
768966007_1063613219507129_8025012819696475654_n

La Nazione: “Arezzo, verso il Palermo filtra ottimismo per Cerri. Mercato, Mancini è ufficiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Screenshot 2026-08-27 074514

La Nazione: “Arezzo-Palermo, il Comunale è già esaurito: oggi la decisione sull’aumento della capienza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
3c5501585c

Il Resto del Carlino: “Ascoli, Brunori è il colpaccio: strappato in extremis al Modena”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (102) joronen

Giornale di Sicilia: “Joronen sotto i ferri, lo stop sarà lungo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (62)

Giornale di Sicilia: “Salta il ballottaggio, Segre resta il titolarissimo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-08-27 094541

Corriere di Arezzo: “Arezzo-Palermo, Cerri torna in gruppo. In attesa 1.050 biglietti per la Curva Sud”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
0dbda9_0f1ebfcd2d8149f2b80e75da3e0f2f7d~mv2

Euro 2032, scontro sui fondi per gli impianti: Barbagallo attacca, Amata difende l’investimento sul Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Screenshot 2026-08-27 092905

Corriere Adriatico: “Ascoli, Brunori riaccende l’entusiasmo. I tifosi: «Finalmente un colpo da Ascoli»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (8)

Tuttosport: “Palermo, Perin si presenta: «Vinciamo tutti insieme». Inzaghi aspetta un attaccante”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Velodromo Paolo Borsellino (1)

Repubblica Palermo: “Trapani senza ultras, tifoseria pronta a disertare. Al Velodromo spunta l’ipotesi porte chiuse”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026