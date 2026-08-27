Corriere di Arezzo: “Arezzo-Palermo, Cerri torna in gruppo. In attesa 1.050 biglietti per la Curva Sud”

Buone notizie per l’Arezzo in vista della sfida di domenica contro il Palermo. Alberto Cerri è tornato a lavorare con il gruppo e punta alla convocazione per il secondo turno di campionato. A riportarlo è Riccardo Buffetti sul Corriere di Arezzo.

L’attaccante ha effettuato ieri i controlli insieme allo staff medico amaranto e il problema muscolare alla coscia che lo aveva costretto a saltare le partite contro Cagliari e Avellino sembra ormai superato. Le indicazioni sono positive e Cristian Bucchi potrebbe quindi ritrovarlo a disposizione per la gara con i rosanero.





Cerri si allenerà con il gruppo già da questo pomeriggio. Come evidenzia il Corriere di Arezzo, le sue condizioni continueranno comunque a essere monitorate durante gli ultimi allenamenti prima della partita.

Arezzo-Palermo, attesa per altri 1.050 biglietti

Grande attenzione anche sul fronte della capienza dello stadio. Questa mattina è in programma il sopralluogo della Commissione di vigilanza, chiamata a valutare la richiesta dell’Arezzo di rendere permanente la deroga che permetterebbe di aumentare la capienza della Curva Sud da 3.450 a 4.500 posti.

In caso di via libera, sottolinea Riccardo Buffetti sul Corriere di Arezzo, si renderebbero disponibili 1.050 ulteriori biglietti, che potrebbero essere immediatamente messi in vendita per i tifosi amaranto rimasti senza tagliando per la sfida contro il Palermo.

Mercato, Mancini arriva dal Campobasso

Nel frattempo l’Arezzo continua a lavorare anche sul mercato. È stato definito l’arrivo di Davide Mancini dal Campobasso. Il difensore centrale classe 2005 ha firmato un contratto biennale con il Cavallino fino al giugno 2028.

Percorso inverso per Lorenzo Coccia, trasferitosi al Campobasso. Sul fronte delle uscite restano invece da definire altre situazioni, mentre Ravasio viene indicato vicino al Foggia.

Per completare il reparto offensivo, infine, il direttore Cutolo continua a monitorare Mancuso, indicato dal Corriere di Arezzo come il principale obiettivo per affiancare Cerri e Cianci.