Corriere Adriatico: “Ascoli, Brunori riaccende l’entusiasmo. I tifosi: «Finalmente un colpo da Ascoli»”

L’arrivo di Matteo Brunori all’Ascoli infiamma la piazza bianconera. L’attaccante classe 1994, prelevato dal Palermo a titolo temporaneo con diritto di riscatto, ha scelto la maglia numero 99. Un’operazione che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei sostenitori del Picchio, come racconta il Corriere Adriatico.

Brunori porta ad Ascoli un bagaglio importante: oltre 300 presenze tra i professionisti e soprattutto un lungo legame con il Palermo, con cui ha realizzato 76 reti. Nell’ultima stagione ha vissuto anche una parentesi alla Sampdoria.





Ma, sottolinea il Corriere Adriatico, sono soprattutto le reazioni della tifoseria a raccontare l’impatto del nuovo acquisto.

«Sembra di essere tornati ai tempi di Costantino Rozzi»

Lo storico sostenitore bianconero Marcello Marinelli paragona l’entusiasmo attuale a quello vissuto durante alcune delle pagine più prestigiose della storia ascolana: «Che dire di Brunori, sembra di essere ritornati ai tempi di Costantino Rozzi, quando ci faceva sognare con acquisti di top player del calibro di Casagrande, Dirceu, Anastasi».

Marinelli aggiunge: «Abbiamo ritrovato lo spirito giusto che Ascoli merita per la sua gloriosa storia calcistica. Società, tifosi ed istituzioni oggi sono legati da una forte passione, siamo sulla giusta via».

Parole che testimoniano il clima creatosi attorno alla squadra. Anche Pietro Santori promuove senza esitazioni l’operazione: «È un colpo da novanta. Brunori ha fame, è un attaccante molto duttile e quest’anno non si scherza».

I numeri di Brunori a Palermo

Il Corriere Adriatico ripercorre anche le tappe principali della carriera del nuovo attaccante dell’Ascoli. Dopo una lunga gavetta, Brunori ha vissuto proprio in Sicilia alcuni dei momenti più importanti.

Nella stagione 2021/22 trascinò il Palermo alla promozione in Serie B realizzando 29 gol e conquistando il titolo di capocannoniere del girone C. In cadetteria ha vestito anche le maglie di Pescara, Virtus Entella e Sampdoria.

Adesso i sostenitori dell’Ascoli sperano che possa ritrovare la stessa efficacia realizzativa. Adelaide Lelli commenta: «Un ottimo acquisto per l’attacco del Picchio, speriamo che possa arrivare in doppia cifra con la maglia bianconera come già fatto con il Palermo».

Sulla stessa linea Claudio Mari: «Finalmente un colpo di mercato da Ascoli. Il presidente e il ds hanno capito che questa piazza ha bisogno di sognare. Ora piedi per terra e testa al campo, serviva un altro attaccante e di categoria».

L’acquisto di Brunori, evidenzia infine il Corriere Adriatico, premia il lavoro portato avanti dal direttore sportivo Matteo Patti e aumenta ulteriormente l’entusiasmo di una tifoseria che aspettava un rinforzo importante per il reparto offensivo.