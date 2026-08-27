Giornale di Sicilia: “Palermo, salutato Brunori ora caccia al vice Pohjanpalo: Gabrielloni e De Luca le opzioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
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Il Palermo saluta Matteo Brunori e concentra le proprie attenzioni sulle ultime operazioni di mercato. L’ex capitano rosanero si trasferisce all’Ascoli in prestito con diritto di opzione e indosserà la maglia numero 99. A fare il punto è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Prima dell’accordo con l’Ascoli era stata valutata anche una possibile operazione con il Cesena, all’interno di uno scambio che avrebbe coinvolto Cristian Shpendi e Alexis Blin. Una strada che, però, non si è concretizzata, portando Brunori a scegliere la soluzione marchigiana.


Palermo, ora serve il vice Pohjanpalo

Archiviata la partenza dell’ex capitano, per il Palermo si apre una nuova fase. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la priorità è individuare un attaccante che possa rappresentare l’alternativa a Joel Pohjanpalo.

Tra i profili ancora sotto osservazione figurano Alessandro Gabrielloni del Como e Manuel De Luca della Cremonese. Per arrivare a uno dei due, tuttavia, il Palermo dovrà prima intervenire sulla composizione della rosa liberando un posto nella lista degli over.

In quest’ottica diventano particolarmente importanti le situazioni di Gyasi e Le Douaron. La partenza di uno dei due consentirebbe infatti al club di recuperare uno slot e creare lo spazio necessario per un nuovo centravanti. In particolare, Le Douaron continua a essere seguito dal Troyes.

Almena, situazione differente

Discorso diverso per Iker Almena. Essendo un under, un suo eventuale arrivo non sarebbe subordinato alla partenza di un giocatore dalla lista over. Una condizione che, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, renderebbe l’operazione più semplice sotto il profilo numerico.

Il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti, dunque, prosegue. Oltre alla ricerca dell’attaccante, restano da definire anche le posizioni di Blin e Buttaro, entrambi fuori dal progetto tecnico e destinati a trovare una nuova sistemazione.

Gli ultimi giorni di mercato saranno quindi fondamentali per completare il mosaico rosanero, tra la necessità di liberare uno slot over e la ricerca dell’ultima pedina per l’attacco.

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