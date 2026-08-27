Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2026
Pallone Serie A (LaPresse) Ilovepalermocalcio

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Il Monza accelera sul mercato e mette a segno un’altra operazione preparata da tempo. Come riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Cyril Ngonge ha accettato definitivamente le condizioni del trasferimento e si prepara a diventare un nuovo giocatore a disposizione di Ivan Juric.

L’intesa con il Napoli è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ma il lavoro del Monza non si ferma all’attaccante: secondo il Corriere dello Sport, si avvicina anche Michael Folorunsho, sempre dal Napoli, mentre per il reparto difensivo è in arrivo Jan Ziolkowski, centrale polacco che dovrebbe trasferirsi in prestito dalla Roma.


In attesa di intervenire anche sul portiere, il Monza continua dunque a costruire l’organico alternando giocatori d’esperienza a profili più giovani da valorizzare.

Sassuolo, arriva Sebastiano Esposito

Tutto confermato anche sul fronte Sassuolo. Come scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Sebastiano Esposito è atteso oggi in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.

L’operazione con il Cagliari è stata impostata sulla base di un prestito e prevede il percorso inverso di Riccardo Ciervo, che passerà alla formazione sarda. Gli accordi erano già stati raggiunti e nelle ultime ore sono stati definiti gli aspetti contrattuali.

Il direttore sportivo Francesco Palmieri consegna così ad Alberto Aquilani il sostituto di Andrea Pinamonti, passato alla Lazio.

Il Sassuolo è inoltre vicino a completare l’arrivo di Rafik Belghali dal Verona. Nell’operazione è previsto il trasferimento in prestito di Edoardo Iannoni all’Hellas.

Atalanta, Ahanor verso il Chelsea per 40 milioni

Un’altra operazione di grande rilievo riguarda l’Atalanta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Chelsea è a un passo da Honest Ahanor.

I Blues, dopo i contatti della scorsa settimana, avrebbero accelerato arrivando a offrire fino a 40 milioni di euro per il diciottenne, acquistato dall’Atalanta un anno fa per 20 milioni.

Il Chelsea starebbe valutando la possibilità di girare inizialmente Ahanor in prestito a un club del gruppo, prima di inserirlo nella squadra di Xabi Alonso.

Parma e Como su Diego Carlos, Morata verso il Leganes

Il Parma vuole completare il mercato con un difensore e un attaccante. Come sottolinea ancora Eleonora Trotta, sarebbero stati compiuti nuovi passi per Diego Carlos, seguito anche dal Como.

Proprio il Como, dopo aver preso Willy Kambwala in prestito con diritto di riscatto dal Villarreal, vorrebbe riportare in Italia il brasiliano, ma un nuovo innesto nel reparto arretrato sarebbe subordinato a una cessione.

Sul fronte delle uscite è invece molto calda la trattativa per il trasferimento di Alvaro Morata al Leganes. Per agevolare l’operazione, il club lombardo potrebbe contribuire al pagamento dell’ingaggio dell’attaccante spagnolo.

Lecce su Turiel, Acerbi resta un’idea

Il Lecce continua infine a tenere nei radar Stav Turiel dell’Hapoel Tel Aviv. Lo svincolato Francesco Acerbi resta invece un profilo valutato da Sassuolo e Bologna.

Il Torino, infine, ha ceduto Marcus Pedersen all’Olympiacos per 8 milioni di euro, come riportato dal Corriere dello Sport.

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