Juve Stabia, fatta per Sibilli dal Bari: domani le visite mediche
La Juve Stabia è molto vicina a mettere a segno un nuovo colpo in attacco, che andrà a rinforzare il reparto a disposizione di mister De Giorgio. Secondo quanto riportato da Antenna Sud, le vespe hanno trovato l’accordo con il Bari per l’acquisto di Giuseppe Sibilli.
L’attaccante, classe 96′, si trasferirà in Campania a titolo definitivo, per una cifra di circa 400 mila euro. Il calciatore dovrebbe svolgere nella giornata di domani le visite mediche, con conseguente firma del contratto. Sibilli è quindi vicino ad iniziare una nuova avventura nel campionato di Serie B.