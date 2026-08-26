Juve Stabia, fatta per Sibilli dal Bari: domani le visite mediche

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
palermo bari serie b 2-0 (81) augello sibilli

La Juve Stabia è molto vicina a mettere a segno un nuovo colpo in attacco, che andrà a rinforzare il reparto a disposizione di mister De Giorgio. Secondo quanto riportato da Antenna Sud, le vespe hanno trovato l’accordo con il Bari per l’acquisto di Giuseppe Sibilli.

L’attaccante, classe 96′, si trasferirà in Campania a titolo definitivo, per una cifra di circa 400 mila euro. Il calciatore dovrebbe svolgere nella giornata di domani le visite mediche, con conseguente firma del contratto. Sibilli è quindi vicino ad iniziare una nuova avventura nel campionato di Serie B.


Altre notizie

palermo carrarese 5-0 (85) pohjanpalo imperiale belloni

Catanzaro, in arrivo Marco Imperiale dalla Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-26 212214

Catanzaro, Marietta verso il Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-26 211450

Ex rosa, UFFICIALE: Marong è un nuovo giocatore del Castrumfavara

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
simone-pontisso-foto-usc-e1787064870169-1200x600

Cremonese, Pontisso si presenta: «Con Giampaolo mi trovo bene, ho tanta voglia di fare bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (155) augello pittarello

Pisa, chiusura vicina per Pittarello dal Catanzaro

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (78)

Serie B, i bookmaker puntano sul Palermo: rosanero favoriti per la promozione

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
brunori-sito

UFFICIALE: Brunori lascia il Palermo e va all’Ascoli. Prestito con diritto di riscatto, avrà la maglia numero 99

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Immagine

Di Marzio: “Brunori arrivato ad Ascoli: visite e firma nelle prossime ore”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
artistico.51251

Padova, è fatta per Artistico: battuta la concorrenza dell’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
palermo carrarese 5-0 (56) ranocchia schiavi

Carrarese, tre club di Serie B su Nicolas Schiavi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Immagine

Andreoletti: «Può essere l’anno del Palermo, ci sono tutte le condizioni per tornare in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Marinelli ammette l'errore

Serie B, le designazioni arbitrali della 2ª giornata: Marinelli per Arezzo-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026

Ultimissime

palermo bari serie b 2-0 (81) augello sibilli

Juve Stabia, fatta per Sibilli dal Bari: domani le visite mediche

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
palermo carrarese 5-0 (85) pohjanpalo imperiale belloni

Catanzaro, in arrivo Marco Imperiale dalla Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-26 212214

Catanzaro, Marietta verso il Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-26 211450

Ex rosa, UFFICIALE: Marong è un nuovo giocatore del Castrumfavara

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-26 210824

Palermo: il saluto di Perin al Barbera (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026