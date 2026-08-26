Catanzaro, in arrivo Marco Imperiale dalla Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
palermo carrarese 5-0 (85) pohjanpalo imperiale belloni

Il Catanzaro è pronto a riabbracciare Marco Imperiale. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club giallorosso è vicino all’accordo per riportare in Calabria il difensore classe 1999, attualmente alla Carrarese.

Imperiale conosce già molto bene l’ambiente di Catanzaro: è infatti cresciuto nel settore giovanile giallorosso e ha esordito tra i professionisti proprio con la maglia del club calabrese.


Dopo diverse stagioni da protagonista con la Carrarese, culminate anche con la storica promozione in Serie B, il difensore potrebbe dunque fare ritorno a Catanzaro. L’operazione è in fase avanzata e il club giallorosso punta a chiudere nelle prossime ore.

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