La Nazione: “Arezzo, continuità e giovani per sfidare il Palermo. Settore ospiti già verso il tutto esaurito”

L’Arezzo si avvicina alla sfida contro il Palermo forte delle certezze maturate nella vittoria di Avellino. Come scrive Luca Amorosi su La Nazione, Cristian Bucchi nel post-partita del Partenio ha sottolineato di aver rivisto nella sua squadra l’atteggiamento, lo spirito di sacrificio e la qualità nel gioco che avevano caratterizzato la scorsa stagione.

Una continuità tecnico-tattica che può rappresentare un valore aggiunto. Al debutto in campionato, infatti, otto undicesimi della formazione titolare erano già stati protagonisti della vittoria della Serie C, così come i quattro giocatori entrati dalla panchina. Le uniche novità dal primo minuto sono state Nunziante, Illanes e Sala.





Secondo Luca Amorosi su La Nazione, Illanes ha immediatamente mostrato personalità e carisma al centro della difesa, mentre sono stati soprattutto i due giovani a fornire indicazioni importanti. Nunziante, portiere classe 2007 all’esordio in B, nella ripresa ha effettuato almeno due interventi decisivi. Molto positiva anche la prova del 2005 Sala, capace di abbinare corsa, forza fisica e qualità. Una menzione anche per Iaccarino, rientrato dal Napoli soltanto a metà agosto e subito protagonista in mediana.

Il mercato dell’Arezzo, però, deve ancora essere completato. Davide Mancini, centrale mancino classe 2005 del Campobasso, è in dirittura d’arrivo, mentre Coccia dovrebbe compiere il percorso inverso trasferendosi in Molise. Per l’attacco, riferisce La Nazione, il nome più caldo resta quello di Leonardo Mancuso, 34 anni, in uscita dal Mantova.

Parallelamente cresce l’attesa per Arezzo-Palermo. Domani sarà una giornata importante per conoscere la decisione sull’aumento della capienza del Comunale. La società amaranto ha chiesto di portare la Curva Sud dagli attuali 3.450 a 4.500 posti e la Curva Nord da 800 a 2.000. In caso di deroga potrebbero essere rimessi in vendita altri 1.050 biglietti per la Sud.

Discorso differente per i sostenitori rosanero. Come sottolinea Luca Amorosi, le autorità di pubblica sicurezza hanno disposto l’obbligo della tessera del tifoso e una disponibilità di soli 500 biglietti per il settore ospiti, nonostante una capienza attuale di 800 posti e una potenziale di duemila.

Una decisione definita una «doccia fredda» anche per la stessa società amaranto, dopo gli interventi effettuati sull’impianto. Nel pezzo viene inoltre ricordato che tra le due tifoserie non risultano precedenti problemi di ordine pubblico o una particolare rivalità e che Arezzo e Palermo non si affrontano dalla stagione 1999/00.

I 500 tagliandi destinati ai sostenitori del Palermo, conclude La Nazione, sono già praticamente terminati. Tutto lascia dunque presagire una cornice particolarmente calda per la sfida di domenica.