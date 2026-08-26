La Nazione: “Arezzo, continuità e giovani per sfidare il Palermo. Settore ospiti già verso il tutto esaurito”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-26 094159

L’Arezzo si avvicina alla sfida contro il Palermo forte delle certezze maturate nella vittoria di Avellino. Come scrive Luca Amorosi su La Nazione, Cristian Bucchi nel post-partita del Partenio ha sottolineato di aver rivisto nella sua squadra l’atteggiamento, lo spirito di sacrificio e la qualità nel gioco che avevano caratterizzato la scorsa stagione.

Una continuità tecnico-tattica che può rappresentare un valore aggiunto. Al debutto in campionato, infatti, otto undicesimi della formazione titolare erano già stati protagonisti della vittoria della Serie C, così come i quattro giocatori entrati dalla panchina. Le uniche novità dal primo minuto sono state Nunziante, Illanes e Sala.


Secondo Luca Amorosi su La Nazione, Illanes ha immediatamente mostrato personalità e carisma al centro della difesa, mentre sono stati soprattutto i due giovani a fornire indicazioni importanti. Nunziante, portiere classe 2007 all’esordio in B, nella ripresa ha effettuato almeno due interventi decisivi. Molto positiva anche la prova del 2005 Sala, capace di abbinare corsa, forza fisica e qualità. Una menzione anche per Iaccarino, rientrato dal Napoli soltanto a metà agosto e subito protagonista in mediana.

Il mercato dell’Arezzo, però, deve ancora essere completato. Davide Mancini, centrale mancino classe 2005 del Campobasso, è in dirittura d’arrivo, mentre Coccia dovrebbe compiere il percorso inverso trasferendosi in Molise. Per l’attacco, riferisce La Nazione, il nome più caldo resta quello di Leonardo Mancuso, 34 anni, in uscita dal Mantova.

Parallelamente cresce l’attesa per Arezzo-Palermo. Domani sarà una giornata importante per conoscere la decisione sull’aumento della capienza del Comunale. La società amaranto ha chiesto di portare la Curva Sud dagli attuali 3.450 a 4.500 posti e la Curva Nord da 800 a 2.000. In caso di deroga potrebbero essere rimessi in vendita altri 1.050 biglietti per la Sud.

Discorso differente per i sostenitori rosanero. Come sottolinea Luca Amorosi, le autorità di pubblica sicurezza hanno disposto l’obbligo della tessera del tifoso e una disponibilità di soli 500 biglietti per il settore ospiti, nonostante una capienza attuale di 800 posti e una potenziale di duemila.

Una decisione definita una «doccia fredda» anche per la stessa società amaranto, dopo gli interventi effettuati sull’impianto. Nel pezzo viene inoltre ricordato che tra le due tifoserie non risultano precedenti problemi di ordine pubblico o una particolare rivalità e che Arezzo e Palermo non si affrontano dalla stagione 1999/00.

I 500 tagliandi destinati ai sostenitori del Palermo, conclude La Nazione, sono già praticamente terminati. Tutto lascia dunque presagire una cornice particolarmente calda per la sfida di domenica.

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 1-0 (28)

Tuttosport: “Serie B, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-26 090845

UFFICIALE: Mattia Perin è un nuovo giocatore del Palermo. Oggi il primo saluto ai tifosi al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (101)

Giornale di Sicilia: “Palermo, alla prima non si stecca (quasi) mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-26 084407

Giornale di Sicilia: “Palermo, sistemata la porta ora tocca all’attacco: Gabrielloni e De Luca nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-26 080822

Palermo, Perin è in viaggio: partenza da Fiumicino, destinazione Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Repubblica: “Palermo, colpo da novanta con Perin. Ora Osti cerca il vice Pohjanpalo: Gabrielloni in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
783573206_18423242512197414_676226381227295978_n

Corriere di Arezzo: “Arezzo, Cerri torna in gruppo. Cianci verso la permanenza. Col Palermo solo 500 tifosi rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
palermo bari serie b 2-0 (80) Perenzoni brunori bani

Corriere Adriatico: “Ascoli, adesso puoi sognare. Fatta per il bomber Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (69) brunori

Gazzetta dello Sport: “Brunori va all’Ascoli: battute Cesena e Modena. Il Palermo dice sì”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
qo5axxucxkvvpd0fl8mq

Gazzetta dello Sport: “Palermo, mercato stellare: Perin firma e gioca. Ora assalto all’attaccante”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
palermo cesena 2-0 (72) augello shpendi

Il Resto del Carlino: “Cesena, fissato il prezzo di Shpendi: servono 4 milioni. Il Palermo sonda Gabrielloni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (62)

Corriere dello Sport: “Palermo, riecco Pierozzi: sfida con Cassandro per una maglia. Palumbo ancora out”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-08-26 094159

La Nazione: “Arezzo, continuità e giovani per sfidare il Palermo. Settore ospiti già verso il tutto esaurito”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani al Velodromo di Palermo, Zacco detta le condizioni: «Sì all’ospitalità, ma gare a porte chiuse»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28)

Tuttosport: “Serie B, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-26 090845

UFFICIALE: Mattia Perin è un nuovo giocatore del Palermo. Oggi il primo saluto ai tifosi al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (101)

Giornale di Sicilia: “Palermo, alla prima non si stecca (quasi) mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026