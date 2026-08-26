Palermo, Perin è in viaggio: partenza da Fiumicino, destinazione Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Mattia Perin è in viaggio verso Palermo. Il portiere, ormai ex Juventus, è stato immortalato all’aeroporto di Fiumicino mentre si prepara a raggiungere il capoluogo siciliano per iniziare la sua nuova avventura in rosanero.

A documentare la partenza è Sportitalia, che sui propri canali social ha pubblicato le immagini del giocatore in aeroporto: «Perin in partenza da Fiumicino. Destinazione Palermo. Inizia una nuova avventura per il portiere ormai ex Juventus».


Perin è dunque atteso a Palermo, dove inizierà ufficialmente la sua esperienza agli ordini di Filippo Inzaghi.

 

 

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