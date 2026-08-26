Corriere dello Sport: “Palermo, riecco Pierozzi: sfida con Cassandro per una maglia. Palumbo ancora out”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (62)

Il Palermo ha iniziato a preparare la trasferta di Arezzo, in programma domenica, e Filippo Inzaghi può nuovamente contare su Niccolò Pierozzi. Il terzino ha scontato il turno di squalifica e torna a disposizione. A fare il punto è Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Pierozzi si candida immediatamente per una maglia da titolare. Come riferisce La Rosa sul Corriere dello Sport, sarà in ballottaggio con Cassandro per il ruolo di terzino destro nella difesa a quattro.


Resterà invece fuori Palumbo, chiamato a scontare la seconda delle due giornate di squalifica rimediate dopo l’espulsione nella semifinale playoff di ritorno contro il Catanzaro. Salvo novità, sulla trequarti dovrebbe quindi essere ancora Hernani a sostituirlo.

La preparazione della gara contro la formazione allenata da Cristian Bucchi è cominciata ieri al centro sportivo di Torretta. Il Corriere dello Sport sottolinea come anche le temperature particolarmente elevate siano un fattore tenuto in considerazione dallo staff rosanero: dopo il giorno di riposo, la squadra ha infatti lavorato nel secondo pomeriggio.

Domani è previsto anche un appuntamento con i tifosi. Barba e Strefezza saranno protagonisti alle ore 18 di un incontro nel foyer della Tribuna Autorità dello stadio Renzo Barbera.

Nel frattempo è partita anche la vendita dei biglietti per il prossimo impegno di Coppa Italia contro il Mantova, in programma giovedì 3 settembre alle ore 18.

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