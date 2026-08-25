Serie B: Bellich multato per aver sputato verso i tifosi del Palermo. Le decisioni del Giudice Sportivo
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la prima giornata di Serie B. Il provvedimento più pesante riguarda Giacomo Stabile del Südtirol, squalificato per due giornate effettive per aver colpito con una manata un avversario al 44’ del primo tempo, con il pallone lontano dall’azione.
Una giornata di squalifica, invece, per Lars Joseph Ceesay dell’Empoli, espulso per un intervento falloso su un avversario in chiara occasione da rete, e per Antonio David del Cesena, fermato dopo la doppia ammonizione.
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. L.R. VICENZA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco e due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CARRARESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio della gara.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
STABILE Giacomo (Südtirol): per avere, al 44° del primo tempo, con il pallone lontano, colpito con una manata un calciatore della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CEESAY Lars Joseph (Empoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
DAVID Antonio (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
d) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
RICCHI Paolo (Modena): per avere, alla fine del primo tempo, contestato l’operato arbitrale.
AMMENDA DI €5.000,00
BELLICH Marco (Juve Stabia): per avere, al termine della gara, all’altezza del tunnel che adduce agli spogliatoi, sputato in direzione dei sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.