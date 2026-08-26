Gazzetta dello Sport: “Palermo, mercato stellare: Perin firma e gioca. Ora assalto all’attaccante”

Il Palermo completa un altro tassello di enorme spessore con l’arrivo di Mattia Perin. Una campagna di rafforzamento costruita per mettere Filippo Inzaghi nelle condizioni di puntare concretamente alla Serie A e che, secondo Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, necessita ormai soltanto degli ultimissimi ritocchi.

La società rosanero non ha lasciato nulla al caso e ha risposto immediatamente anche all’imprevisto rappresentato dall’infortunio di Joronen. Il Palermo ha scelto un profilo di primo piano, convincendo la Juventus ad aprire alla trattativa e Perin ad accettare la discesa di categoria per affrontare una nuova sfida da protagonista.





Uno scenario che, sottolinea Vitale sulla Gazzetta dello Sport, sarebbe apparso quasi impensabile appena due settimane prima. Durante l’amichevole disputata in Australia tra Juventus e Palermo, infatti, Perin difendeva ancora la porta bianconera e nel finale aveva negato ai rosanero la possibilità di trovare il gol.

Adesso il portiere diventa quella che la Gazzetta dello Sport definisce la «ciliegina su un mercato sontuoso che autorizza a sognare». La rosa a disposizione di Inzaghi presenta alternative affidabili in ogni reparto, al punto da poter schierare idealmente due formazioni di livello.

Perin ha firmato un contratto triennale e, nella giornata dedicata alle visite mediche, ha salutato e ringraziato la Juventus attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. Oggi sono previsti l’annuncio ufficiale e il primo allenamento con i nuovi compagni.

Come evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è che quella di Perin possa essere una permanenza di una sola stagione in Serie B, contribuendo immediatamente alla rincorsa del Palermo verso la massima categoria. Il nuovo portiere dovrà aggiungere ulteriore autorevolezza a un reparto che ha già fornito risposte importanti: con Fortin tra i pali, i rosanero hanno ottenuto due clean sheet nelle prime due gare ufficiali.

Gabrielloni per completare l’attacco

Il mercato, però, non è ancora concluso. Gli ultimi giorni serviranno a Carlo Osti per rifinire l’organico e sul tavolo resta soprattutto l’arrivo di un attaccante in grado di alternarsi con Pohjanpalo.

Secondo quanto riportato da Vitale sulla Gazzetta dello Sport, la strada che porta a Cristian Shpendi appare ormai particolarmente complicata. Il Palermo ha quindi iniziato a guardarsi attorno con maggiore decisione e ha orientato le proprie attenzioni su Alessandro Gabrielloni, di proprietà del Como e reduce dalla stagione con la Juve Stabia.

Gabrielloni viene considerato dal club una valida soluzione come vice Pohjanpalo e non è esclusa un’accelerazione nei prossimi giorni. Sullo sfondo rimane inoltre l’interesse per De Luca della Cremonese.

Prima di procedere con un nuovo innesto, però, il Palermo dovrà liberare uno spazio nella lista Over. Tra i principali candidati alla partenza ci sono Gyasi e Le Douaron.

Per il francese, in particolare, potrebbe concretizzarsi un ritorno in patria al Troyes, altra società appartenente alla galassia City Football Group. Un’uscita che potrebbe quindi creare lo spazio necessario per completare anche l’ultimo tassello offensivo.

A Inzaghi spetterà poi il compito di gestire e liberare tutto il potenziale di una rosa ricca di qualità ed esperienza, che secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport in questo momento sembra avere qualcosa in più rispetto alle altre concorrenti.