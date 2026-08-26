Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il Lecce piazza due nuovi innesti e continua a lavorare per completare l’attacco. Ivan Ilic e Amar Fatah sono arrivati ieri in città per sostenere le visite mediche e firmare i rispettivi contratti. Come riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il mercato dei salentini non è però ancora terminato: resta confermato l’interesse per Stav Turiel dell’Hapoel Tel Aviv.

Lecce, arrivano Ilic e Fatah





Amar Fatah, attaccante svedese di 22 anni, è stato acquistato a titolo definitivo dal Troyes. Ha firmato un contratto fino al 2029, con opzione per altre due stagioni, e indosserà la maglia numero 7.

Operazione differente per Ivan Ilic. Il centrocampista serbo arriva dal Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro. Prima del trasferimento al Lecce ha prolungato di un’altra stagione il proprio contratto con il club granata.

Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Stefano Trinchera vuole aggiungere un altro rinforzo offensivo prima della chiusura del mercato. Tra i profili seguiti rimane quello di Stav Turiel, 25enne dell’Hapoel Tel Aviv.

Sassuolo, Belghali ed Esposito

Doppia operazione anche per il Sassuolo. I neroverdi chiudono per Rafik Belghali e Sebastiano Esposito.

Nell’affare con il Verona per Belghali rientra Edoardo Iannoni, mentre Esposito è stato individuato come sostituto di Andrea Pinamonti, passato alla Lazio.

Come spiega il Corriere dello Sport, l’intesa con il Cagliari è stata impostata attraverso uno scambio di prestiti: Riccardo Ciervo è pronto a compiere il percorso inverso. Lo scambio dei documenti è previsto oggi.

Monza, pressing per Ziolkowski e Ngonge

Molto attivo anche il Monza. Dopo l’ufficialità di Yvan Maye, il club brianzolo ha compiuto nuovi passi per Michael Folorunsho e continua il pressing su Cyriel Ngonge, con l’obiettivo di convincere il belga ad accettare il trasferimento.

Per la difesa, scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il principale obiettivo resta Jan Ziolkowski. La trattativa con la Roma per il centrale polacco è avanzata sulla base di un prestito oneroso. Dopo il vertice di ieri, il Monza ha aumentato il pressing per arrivare rapidamente alla chiusura.

Como, Kambwala è arrivato. Accordo per Diego Carlos

Il Como accoglie invece Willy Kambwala, arrivato dal Villarreal in prestito con diritto di riscatto.

Confermato anche l’accordo con il Fenerbahce per Diego Carlos, ma prima di procedere con il suo arrivo è necessaria l’uscita di Alberto Dossena.

Tra gli altri movimenti segnalati dal Corriere dello Sport, lo svincolato Francesco Acerbi resta nel mirino di Sassuolo e Bologna, mentre il Parma è alla ricerca di un difensore e di un attaccante in questi ultimi giorni di mercato.