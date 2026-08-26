Gazzetta dello Sport: “Brunori va all’Ascoli: battute Cesena e Modena. Il Palermo dice sì”

Matteo Brunori lascia il Palermo e si prepara a diventare un nuovo giocatore dell’Ascoli. Non sarà dunque né il Cesena né il Modena, che sembrava essere arrivato molto vicino all’attaccante rosanero, la prossima destinazione del centravanti.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Ascoli si è inserito con decisione nella corsa a Brunori grazie al lavoro del direttore sportivo Patti, presentando una proposta capace di convincere sia il Palermo sia il giocatore, ormai in uscita dalla rosa a disposizione di Filippo Inzaghi.





Brunori, colpo dell’Ascoli

L’arrivo dell’attaccante può rappresentare un innesto importante per le ambizioni dell’Ascoli. La formazione allenata da Tomei ha cominciato il campionato nel migliore dei modi, imponendosi sul campo del Verona, e adesso è pronta ad aggiungere Brunori al proprio reparto offensivo.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, l’Ascoli è riuscito a superare la concorrenza approfittando delle valutazioni ancora in corso da parte degli altri club interessati.

Juve Stabia, accordo per Di Nardo

Giornata intensa anche sull’asse Juve Stabia-Pescara. È stato raggiunto l’accordo tra le due società per Antonio Di Nardo e adesso manca il via libera definitivo dell’attaccante.

L’operazione, secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbe avere un valore complessivo di circa due milioni di euro e potrebbe essere definita già in giornata.

Sul mercato degli attaccanti resta attivo anche il Padova, che continua il dialogo con la Lazio per Artistico. L’Empoli valuta invece Rabbi del Cittadella, mentre l’Avellino ha sondato lo svincolato Gondo dopo l’infortunio di Fila. Nesta potrà inoltre contare sull’esterno offensivo Di Paolo, classe 2007, in arrivo in prestito dal Cagliari dopo l’esperienza al Siracusa.

Gli altri movimenti

A centrocampo, il Catanzaro segue Topalovic dell’Inter, mentre il Cesena sta accelerando per Bohinen del Venezia. Iannoni, del Sassuolo, è invece finito nel mirino sia del Verona sia del Benevento.

Per la difesa, infine, il Mantova valuta due possibilità: Del Lungo dell’Atalanta, reduce dall’esperienza all’Entella, e l’olandese Gooijer del Pec Zwolle.

Il movimento principale della giornata, però, riguarda il Palermo: Matteo Brunori è destinato all’Ascoli, che ha bruciato la concorrenza assicurandosi un rinforzo di peso per il proprio attacco, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.