Tuttosport: “Serie B, le trattative del giorno”

Il futuro di Matteo Brunori è ormai lontano dal Palermo. L’attaccante classe 1994 è pronto a cominciare una nuova avventura con la maglia dell’Ascoli e già oggi è atteso nelle Marche.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Brunori si trasferirà dal Palermo all’Ascoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si chiude così la ricerca di una nuova sistemazione per il centravanti, ormai in uscita dal club rosanero.





Padova, Artistico temporeggia: spunta Borrelli

Il Padova continua invece ad aspettare Gabriele Artistico, rientrato alla Lazio dopo il prestito allo Spezia, dove ha realizzato 13 gol senza rigori in Serie B.

Come riferisce Tuttosport, l’accordo tra Padova e Lazio è già stato raggiunto, ma è il giocatore a temporeggiare perché ancora molto richiesto. Con l’arrivo di Pinamonti alla Lazio, però, gli spazi per Artistico rischiano di ridursi ulteriormente.

Il Padova comincia quindi a spazientirsi e ha già sondato un’alternativa, contattando il Cagliari per Gennaro Borrelli, attaccante di 26 anni.

Avellino, tentativo per Girma

L’Avellino ha invece effettuato un tentativo per Natan Girma, fantasista svizzero-eritreo di 24 anni attualmente fuori rosa alla Reggiana, retrocessa in Serie C.

Movimenti anche per la Carrarese, che insiste per il centrocampista Filippo Bandinelli, 31 anni, con un contratto con l’Empoli in scadenza nel 2027.

L’Empoli, dal canto suo, ha messo nel mirino Ales Mateju, difensore trentenne dello Spezia con una lunga esperienza nel campionato cadetto.

Juve Stabia-Di Nardo, manca l’intesa con il giocatore

La Juve Stabia ha ormai definito con il Pescara l’operazione per Antonio Di Nardo, autore di 14 reti nella passata stagione.

Secondo Tuttosport, l’accordo tra i club è stato raggiunto sulla base di 1,5 milioni di euro più bonus. Resta però ancora da trovare l’intesa definitiva con l’attaccante.

La Juve Stabia ha proposto a Di Nardo un contratto triennale con un ingaggio doppio rispetto a quello percepito al Pescara, nel tentativo di ottenere il sì definitivo e completare l’operazione.