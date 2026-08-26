UFFICIALE: Mattia Perin è un nuovo giocatore del Palermo. Oggi il primo saluto ai tifosi al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-26 090845

Adesso è ufficiale: Mattia Perin è un nuovo calciatore del Palermo. Il club rosanero ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dalla Juventus le prestazioni sportive del portiere.

Perin si lega al club di Viale del Fante con un contratto pluriennale, iniziando così ufficialmente la sua nuova avventura in rosanero.


Questo il comunicato del Palermo:

«Il Palermo FC comunica di aver acquisito dalla Juventus FC le prestazioni sportive di Mattia Perin.

Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.

A Mattia il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

È già stato fissato anche il primo incontro con i tifosi. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 19, Perin saluterà per la prima volta il popolo rosanero che si radunerà nel piazzale dello Stadio Renzo Barbera.

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 1-0 (101)

Giornale di Sicilia: “Palermo, alla prima non si stecca (quasi) mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-26 084407

Giornale di Sicilia: “Palermo, sistemata la porta ora tocca all’attacco: Gabrielloni e De Luca nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-26 080822

Palermo, Perin è in viaggio: partenza da Fiumicino, destinazione Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Repubblica: “Palermo, colpo da novanta con Perin. Ora Osti cerca il vice Pohjanpalo: Gabrielloni in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
783573206_18423242512197414_676226381227295978_n

Corriere di Arezzo: “Arezzo, Cerri torna in gruppo. Cianci verso la permanenza. Col Palermo solo 500 tifosi rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
palermo bari serie b 2-0 (80) Perenzoni brunori bani

Corriere Adriatico: “Ascoli, adesso puoi sognare. Fatta per il bomber Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (69) brunori

Gazzetta dello Sport: “Brunori va all’Ascoli: battute Cesena e Modena. Il Palermo dice sì”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
qo5axxucxkvvpd0fl8mq

Gazzetta dello Sport: “Palermo, mercato stellare: Perin firma e gioca. Ora assalto all’attaccante”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
palermo cesena 2-0 (72) augello shpendi

Il Resto del Carlino: “Cesena, fissato il prezzo di Shpendi: servono 4 milioni. Il Palermo sonda Gabrielloni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
f2159d9f5f

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (62)

Corriere dello Sport: “Palermo, riecco Pierozzi: sfida con Cassandro per una maglia. Palumbo ancora out”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (144) gyasi ranocchia Brunori

Corriere dello Sport: “Palermo, il colpo in attacco se esce Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-08-26 090845

UFFICIALE: Mattia Perin è un nuovo giocatore del Palermo. Oggi il primo saluto ai tifosi al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (101)

Giornale di Sicilia: “Palermo, alla prima non si stecca (quasi) mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-26 084407

Giornale di Sicilia: “Palermo, sistemata la porta ora tocca all’attacco: Gabrielloni e De Luca nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Screenshot 2026-08-26 080822

Palermo, Perin è in viaggio: partenza da Fiumicino, destinazione Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Repubblica: “Palermo, colpo da novanta con Perin. Ora Osti cerca il vice Pohjanpalo: Gabrielloni in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026