UFFICIALE: Mattia Perin è un nuovo giocatore del Palermo. Oggi il primo saluto ai tifosi al Barbera

Adesso è ufficiale: Mattia Perin è un nuovo calciatore del Palermo. Il club rosanero ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dalla Juventus le prestazioni sportive del portiere.

Perin si lega al club di Viale del Fante con un contratto pluriennale, iniziando così ufficialmente la sua nuova avventura in rosanero.





Questo il comunicato del Palermo:

«Il Palermo FC comunica di aver acquisito dalla Juventus FC le prestazioni sportive di Mattia Perin.

Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.

A Mattia il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

È già stato fissato anche il primo incontro con i tifosi. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 19, Perin saluterà per la prima volta il popolo rosanero che si radunerà nel piazzale dello Stadio Renzo Barbera.