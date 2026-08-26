Padova, è fatta per Artistico: battuta la concorrenza dell’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
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Gabriele Artistico torna in Serie B. L’attaccante di proprietà della Lazio è infatti a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Padova, che ha superato la concorrenza dell’Avellino e ha chiuso la trattativa per uno dei colpi più importanti di questa sessione di mercato.

A riferirlo è Alfredo Pedullà, secondo cui dopo il rilancio dell’Avellino il Padova è tornato con grande forza sull’attaccante, riuscendo a trovare l’intesa definitiva. Niente da fare, dunque, per il club irpino, che aveva provato a inserirsi con decisione nella corsa al giocatore.


Operazione da 3-4 milioni

L’operazione rappresenta un investimento significativo per il Padova. Secondo le informazioni riportate, il club biancoscudato verserà alla Lazio una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Artistico.

Un acquisto che può aumentare sensibilmente il peso offensivo della squadra allenata da Antonio Calabro e alzare le ambizioni del Padova in vista della nuova stagione di Serie B.

Per Artistico si tratta quindi di un ritorno nel campionato cadetto, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista e confermare le qualità mostrate nelle precedenti esperienze.

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