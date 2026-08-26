Palermo, allenamento mattutino a Torretta: il report
Il Palermo è tornato in campo questa mattina al Palermo CFA di Torretta per una nuova seduta di allenamento agli ordini di Filippo Inzaghi. Giornata particolarmente significativa per Mattia Perin, che ha svolto la sua prima sessione di lavoro con i nuovi compagni.
I rosanero hanno iniziato l’allenamento con un lavoro di forza in palestra, per poi spostarsi sul terreno di gioco e concentrarsi sulle esercitazioni dedicate alla tattica difensiva.
Perin ha così mosso i primi passi nel gruppo dopo il suo arrivo al Palermo, iniziando a prendere confidenza con l’ambiente e con le metodologie di lavoro dello staff di Inzaghi.