Serie B, le designazioni arbitrali della 2ª giornata: Marinelli per Arezzo-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Marinelli ammette l'errore

Livio Marinelli ammette l'errore durante Reggiana-Sampdoria - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Sarà Livio Marinelli l’arbitro designato per Arezzo-Palermo, gara in programma domenica 30 agosto alle ore 19:00 allo stadio Città di Arezzo. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Galimberti e Zanellati, con Di Loreto quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Massimi, operativo direttamente dallo stadio, mentre l’AVAR sarà Galipò.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 2ª giornata di Serie B, che si aprirà venerdì sera con Cremonese-Modena. Riflettori puntati anche sul derby veneto tra Padova ed Hellas Verona, affidato a Maresca.

 

CREMONESE – MODENA Venerdì 28/08 h. 20.30


RAPUANO

PISTARELLI – SANTAROSSA

IV:      RAMONDINO

VAR:     PICCININI

AVAR: MERAVIGLIA

 

SAMPDORIA – JUVE STABIA   Sabato 29/08   h. 19.00

MUCERA

GARZELLI – ZEZZA

IV:      TREMOLADA

VAR:     BARONI

AVAR:      PAGANESSI

 

VIRTUS ENTELLA – CESENA  Sabato 29/08    h. 19.00

GIUGGIOLI – DJURDJEVIC

IV:       DI MARIO

VAR: COSSO

AVAR:  CAMPLONE

 

ASCOLI – CARRARESE     Sabato 29/08    h. 21.00 

ZANOTTI

IV:     SACCHI J. L.

VAR:     VOLPI (ON SITE STADIO DEL DUCA)

AVAR:     DEL GIOVANE (ON SITE STADIO DEL DUCA)

 

AVELLINO – VICENZA     Sabato 29/08   h. 21.00

CREZZINI

RICCI – LAURI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     GARIGLIO

 

PADOVA – HELLAS VERONA  Sabato 29/08    h. 21.00

MARESCA

FONTEMURATO – BIANCHINI

IV:     DRIGO

AVAR:      AURELIANO

 

AREZZO – PALERMO Domenica 30/08 h. 19.00

MARINELLI

GALIMBERTI – ZANELLATI

IV:     DI LORETO

VAR:     MASSIMI (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)

 

MANTOVA – EMPOLI Domenica 30/08 h. 19.00

COLOMBO

COLAIANNI – CHIAVAROLI

IV:     MANZO

VAR:      MARINI

AVAR:       GIUA

BENEVENTO – SUDTIROL Domenica 30/08 h. 21.00

PERRI

CEOLIN – DI GIACINTO

IV:       TOTARO

VAR:      SANTORO (ON SITE STADIO VIGORITO)

AVAR:      DI VUOLO (ON SITE STADIO VIGORITO)

 

ARENA

MINIUTTI – GENTILE

IV:     SILVESTRI

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:      GHERSINI

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