Serie B, le designazioni arbitrali della 2ª giornata: Marinelli per Arezzo-Palermo
L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 2ª giornata di Serie B, che si aprirà venerdì sera con Cremonese-Modena. Riflettori puntati anche sul derby veneto tra Padova ed Hellas Verona, affidato a Maresca.
CREMONESE – MODENA Venerdì 28/08 h. 20.30
RAPUANO
PISTARELLI – SANTAROSSA
IV: RAMONDINO
VAR: PICCININI
AVAR: MERAVIGLIA
SAMPDORIA – JUVE STABIA Sabato 29/08 h. 19.00
MUCERA
GARZELLI – ZEZZA
IV: TREMOLADA
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
VIRTUS ENTELLA – CESENA Sabato 29/08 h. 19.00
GIUGGIOLI – DJURDJEVIC
IV: DI MARIO
VAR: COSSO
AVAR: CAMPLONE
ASCOLI – CARRARESE Sabato 29/08 h. 21.00
ZANOTTI
IV: SACCHI J. L.
VAR: VOLPI (ON SITE STADIO DEL DUCA)
AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO DEL DUCA)
AVELLINO – VICENZA Sabato 29/08 h. 21.00
CREZZINI
RICCI – LAURI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GARIGLIO
PADOVA – HELLAS VERONA Sabato 29/08 h. 21.00
MARESCA
FONTEMURATO – BIANCHINI
IV: DRIGO
AVAR: AURELIANO
AREZZO – PALERMO Domenica 30/08 h. 19.00
MARINELLI
GALIMBERTI – ZANELLATI
IV: DI LORETO
VAR: MASSIMI (ON SITE STADIO CITTA’ DI AREZZO)
MANTOVA – EMPOLI Domenica 30/08 h. 19.00
COLOMBO
COLAIANNI – CHIAVAROLI
IV: MANZO
VAR: MARINI
AVAR: GIUA
BENEVENTO – SUDTIROL Domenica 30/08 h. 21.00
PERRI
CEOLIN – DI GIACINTO
IV: TOTARO
VAR: SANTORO (ON SITE STADIO VIGORITO)
AVAR: DI VUOLO (ON SITE STADIO VIGORITO)
ARENA
MINIUTTI – GENTILE
IV: SILVESTRI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GHERSINI