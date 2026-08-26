Palermo, Perin è arrivato in città: il video di benvenuto del club. Oggi il primo allenamento in rosanero

Mattia Perin è arrivato a Palermo. Dopo l’ufficialità del trasferimento a titolo definitivo dalla Juventus, il nuovo portiere rosanero ha raggiunto il capoluogo siciliano ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura.

La società rosanero ha pubblicato sui propri canali il video dell’arrivo e del benvenuto a Perin, che nelle immagini saluta sorridente al suo arrivo.





Per il portiere comincia dunque ufficialmente la nuova esperienza con il Palermo. Oggi Perin svolgerà il primo allenamento con la maglia rosanero, mettendosi a disposizione di Filippo Inzaghi e iniziando il lavoro con i nuovi compagni.

Una nuova tappa dopo l’annuncio ufficiale del club, che ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo del portiere dalla Juventus.

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