Andreoletti: «Può essere l’anno del Palermo, ci sono tutte le condizioni per tornare in Serie A»

L’ex allenatore del Padova, Matteo Andreoletti, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per analizzare l’avvio del campionato di Serie B e le ambizioni delle principali candidate alla promozione. Tra le squadre maggiormente sotto i riflettori c’è il Palermo, indicato dal tecnico come una delle grandi favorite per il ritorno in Serie A.

Andreoletti ha innanzitutto commentato il sorprendente avvio delle tre squadre retrocesse dalla massima serie, tutte sconfitte nelle prime gare: «Non si possono dare ovviamente sentenze, però sono assolutamente d’accordo con Nicola. Nessuno si aspettava le tre retrocesse sconfitte, anche con risultati pesanti e per di più in casa. Questo è qualcosa che lascia tutti molto stupiti».





Secondo l’ex tecnico biancoscudato, però, nelle prime giornate può incidere anche l’entusiasmo delle squadre neopromosse: «Dall’altra parte però le neopromosse sono figlie un po’ dell’entusiasmo che ti porti dietro quando vinci un campionato nelle prime giornate. Secondo me questo è uno scotto, è un vantaggio che sicuramente si possono giocare».

«Palermo squadra da battere? Sì»

Il passaggio più significativo dell’intervento riguarda però il Palermo, che Andreoletti non esita a indicare come possibile protagonista assoluto della stagione.

«Palermo squadra da battere? Sì», ha risposto il tecnico, sottolineando però anche le responsabilità che derivano da un obiettivo così importante: «Credo sia anche una grande responsabilità, perché ha un allenatore vincente, ha una rosa di primissimo livello, basta pensare a quello che può offrire nel reparto offensivo».

Andreoletti ha poi posto l’accento sulla qualità e sulle ambizioni della società rosanero, citando anche l’operazione legata al portiere arrivato dalla Juventus: «Quando hai la forza in Serie B di andare a prendere il portiere della Juve, credo sia ufficiale, la dice lunga sulla sua potenzialità, sulla visione, sull’obiettivo che questa squadra si deve quest’anno assolutamente porre».

Infine, una previsione particolarmente netta: «Penso che quest’anno possa essere, già dalla prima di campionato mi sbilancio, possa essere l’anno del Palermo, perché ci sono veramente tutte le condizioni. Qualcuno farà i debiti scongiuri, però credo ci siano tutte le condizioni quest’anno perché il Palermo torni in Serie A».