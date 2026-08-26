Caos FIFA, la FIGC ritira il sostegno a Infantino: «Siamo con la UEFA»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Infantino

Infantino fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com

La FIGC ha deciso di ritirare il proprio sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la presidenza della FIFA. La Federcalcio italiana prende così posizione in vista delle elezioni in programma a marzo 2027, schierandosi apertamente al fianco della UEFA e del suo presidente Aleksander Čeferin.

La decisione arriva dopo le recenti tensioni legate alle iniziative promosse dalla FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. La FIGC ha spiegato la propria scelta attraverso un comunicato ufficiale: «Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente Aleksander Čeferin».


La posizione della FIGC

La Federazione italiana ha ribadito la volontà di lavorare insieme alle altre federazioni europee per difendere una determinata idea di calcio, basata su principi condivisi.

«Continueremo a lavorare al fianco della UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi», si legge nella dichiarazione.

La FIGC ha inoltre sottolineato l’importanza di un modello fondato su «confronto, ascolto e corresponsabilità», considerato essenziale per consentire al calcio di continuare a crescere e innovarsi senza perdere di vista i propri principi fondamentali.

La decisione dell’Italia si inserisce dunque nel fronte delle federazioni europee che hanno scelto di prendere le distanze dalla candidatura di Infantino, rafforzando la posizione della UEFA in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo anno.

Altre notizie

Screenshot 2026-08-22 215347

Tragedia nel calcio portoghese: muore a 25 anni Quévin Castro

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2026
SALIM-LOWRES

Zulte Waregem, Diakité si presenta: «Entusiasta di questo nuovo passo, non vedo l’ora di difendere questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Screenshot 2026-08-17 162113

Girona, caos dopo la retrocessione: spogliatoio in rivolta e tensione nel club del City Football Group

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
abodi

Euro 2032, Abodi: «Per gli stadi sta succedendo ciò che non è mai accaduto nella nostra storia»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
euro-2032-1-jpg

Euro 2032, sono 13 le città italiane candidate: il comunicato FIGC

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
csm_20260725_fcn_palermo_dama_zink_0015_ec312a46c0

Norimberga, Klose: «Contro il Palermo abbiamo giocato come volevamo, siamo sulla strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Cristiano CR7 Ronaldo (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Portogallo, Cristiano Ronaldo: «Il ritiro? Deciderò io quando sarà il momento»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 5, 2026
Screenshot 2026-07-03 181141

Ufficiale: Bereszyński riparte dalla Polonia, firma con il Motor Lublin

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
SPAGNA

Mondiale 2026, Spagna avanti all’intervallo: Oyarzabal firma l’1-0 contro l’Austria

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
tonali

Corriere dello Sport: “Tonali al Tottenham è fatta: è il calciatore italiano più pagato della storia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
Screenshot 2026-06-28 064413

Il City Group pesca ancora in casa: Detourbet lascia il Troyes per il Manchester City

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Screenshot 2026-06-27 082757

Watford, Dionisi si presenta: «Vogliamo costruire un’identità. È un sogno allenare in Inghilterra»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026

Ultimissime

Infantino

Caos FIFA, la FIGC ritira il sostegno a Infantino: «Siamo con la UEFA»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
artistico.51251

Padova, è fatta per Artistico: battuta la concorrenza dell’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
palermo carrarese 5-0 (56) ranocchia schiavi

Carrarese, tre club di Serie B su Nicolas Schiavi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Immagine

Palermo, allenamento mattutino a Torretta: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026
Immagine

Andreoletti: «Può essere l’anno del Palermo, ci sono tutte le condizioni per tornare in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2026