Caos FIFA, la FIGC ritira il sostegno a Infantino: «Siamo con la UEFA»

La FIGC ha deciso di ritirare il proprio sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la presidenza della FIFA. La Federcalcio italiana prende così posizione in vista delle elezioni in programma a marzo 2027, schierandosi apertamente al fianco della UEFA e del suo presidente Aleksander Čeferin.

La decisione arriva dopo le recenti tensioni legate alle iniziative promosse dalla FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. La FIGC ha spiegato la propria scelta attraverso un comunicato ufficiale: «Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente Aleksander Čeferin».





La posizione della FIGC

La Federazione italiana ha ribadito la volontà di lavorare insieme alle altre federazioni europee per difendere una determinata idea di calcio, basata su principi condivisi.

«Continueremo a lavorare al fianco della UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi», si legge nella dichiarazione.

La FIGC ha inoltre sottolineato l’importanza di un modello fondato su «confronto, ascolto e corresponsabilità», considerato essenziale per consentire al calcio di continuare a crescere e innovarsi senza perdere di vista i propri principi fondamentali.

La decisione dell’Italia si inserisce dunque nel fronte delle federazioni europee che hanno scelto di prendere le distanze dalla candidatura di Infantino, rafforzando la posizione della UEFA in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo anno.