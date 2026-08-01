Euro 2032, sono 13 le città italiane candidate: il comunicato FIGC

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
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Giornata storica quella di ieri per Palermo, che ha confermato la candidatura come città ospitante degli Europei del 2032 che si svolgeranno in Italia ed in Turchia.

Come comunicato dalla FIGC, sono 13 le città che hanno presentato la documentazione necessaria, con ben 16 stadi candidati. Le città coinvolte sono Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona, con alcune di esse che hanno presentato più soluzioni a livello di impianti.


Da questo momento inizierà l’istruttoria tecnica della FIGC, che verificherà il rispetto degli standard richiesti dalla UEFA, analizzando le caratteristiche infrastrutturali degli stadi, lo stato delle autorizzazioni, le garanzie finanziarie e tutti gli aspetti organizzativi necessari per accogliere la manifestazione. La FIGC dovrà scegliere solamente 5 impianti, ed entro l’1 ottobre dovrà indicare le sedi italiane scelte per ospitare l’evento.

Questo il comunicato della FIGC:

“In linea con le tempistiche previste dal processo di UEFA EURO 2032, entro il 31 luglio la FIGC ha acquisito i documenti da parte delle sedi interessate ai fini della verifica dei requisiti stabiliti dal massimo organismo calcistico continentale. 13 città (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Verona) con 16 stadi hanno presentato la loro documentazione, che sarà ora esaminata nell’ambito dell’istruttoria tecnica volta ad accertare il rispetto degli standard infrastrutturali, autorizzativi, finanziari e organizzativi richiesti per l’eleggibilità a ospitare la competizione. La FIGC ringrazia il Governo, le amministrazioni locali, le società sportive e tutti i soggetti istituzionali per la fattiva collaborazione e, nelle prossime settimane, proseguirà il confronto con le realtà coinvolte per consolidare e perfezionare i dossier, in vista dell’individuazione delle sedi da sottoporre alla UEFA entro il 1° ottobre, secondo il calendario definito dal processo di selezione”.

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