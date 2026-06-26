Mondiali 2026, Francia e Senegal avanti all’intervallo: show Dembélé, Iraq in dieci

Proseguono le sfide serali dei Mondiali 2026, con spettacolo e colpi di scena nei primi 45 minuti delle gare iniziate alle 21. Sorride la Francia, avanti 3-1 sulla Norvegia grazie a un incontenibile Ousmane Dembélé, mentre il Senegal conduce 1-0 contro l’Iraq in una gara già fortemente condizionata da un’espulsione.

A prendersi la scena è senza dubbio Dembélé, assoluto protagonista del primo tempo tra Francia e Norvegia. L’attaccante del Paris Saint-Germain firma una straordinaria tripletta che consente ai Bleus di chiudere avanti 3-1 all’intervallo. Per la Norvegia, in campo con ampio turnover e con Erling Haaland inizialmente in panchina, la rete porta la firma di Kristian Aasgaard.





Nell’altra sfida, parte forte il Senegal che sblocca il match dopo appena quattro minuti contro l’Iraq. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è Diarra a firmare il vantaggio dei Leoni della Teranga. La gara cambia definitivamente al 10’, quando Sulaka, inizialmente ammonito per un intervento su Sadio Mané, viene espulso dopo revisione VAR, lasciando l’Iraq in inferiorità numerica.

Nonostante l’uomo in meno, la squadra irachena resiste con ordine e limita i danni, riuscendo a contenere le offensive senegalesi e andando al riposo sotto di una sola rete. Tutto ancora aperto per il secondo tempo, con Francia e Senegal momentaneamente in controllo delle rispettive sfide.