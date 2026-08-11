Corriere dello Sport: “Sky, riparte la stagione del calcio: oltre 2.000 partite e 4.000 ore di diretta”

Sky riaccende i riflettori sul grande calcio e prepara una stagione lunga undici mesi, con un’offerta che attraverserà campionati italiani, tornei internazionali e coppe europee. Come riportato dal Corriere dello Sport, tra Sky e NOW saranno proposte oltre 2.000 partite e più di 4.000 ore di trasmissioni, per un palinsesto che accompagnerà gli appassionati praticamente senza interruzioni.

Il primo appuntamento è fissato per domani sera alle 21 con la Supercoppa europea: Psg e Aston Villa si affronteranno alla Red Bull Arena di Salisburgo, con il match trasmesso in esclusiva sui canali Sky.





Serie A, Serie C e calcio internazionale

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il 22 agosto sarà invece il momento della Serie A. Sky trasmetterà tre partite su dieci in co-esclusiva per ogni giornata, con almeno 30 tra i big match più attesi dell’intera stagione.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo figurano Milan-Inter e Inter-Milan, oltre a sfide come Juventus-Atalanta e Roma-Juventus.

Il 23 agosto scatterà anche la Serie C, mentre l’offerta internazionale comprenderà due dei principali campionati europei. La Premier League prenderà il via il 21 agosto ed è confermata su Sky fino al 2028, mentre la Bundesliga partirà il 29 agosto e resterà in esclusiva fino al 2029. Il calcio tedesco sarà anticipato dalla Supercoppa nazionale tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Champions League, quattro italiane al via

Una fetta fondamentale della programmazione sarà inevitabilmente occupata dalle competizioni europee. Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, saranno trasmesse complessivamente oltre 500 partite, con sette squadre italiane coinvolte.

La Champions League scatterà l’8 settembre con il nuovo format già sperimentato nella precedente stagione. A rappresentare l’Italia saranno Inter, Napoli, Roma e Como, con i lariani pronti a vivere per la prima volta nella loro storia la principale competizione europea.

La finale è prevista il 5 giugno 2027 a Madrid.

Dal 16 settembre partirà invece l’Europa League, con Milan e Juventus, mentre dal 15 ottobre sarà il momento della Conference League. L’Atalanta dovrà prima conquistare l’accesso alla competizione attraverso lo spareggio, con andata prevista il 20 agosto e ritorno il 27.

Spazio anche al calcio femminile

L’offerta di Sky comprenderà anche il calcio femminile. Il Corriere dello Sport segnala la seconda edizione della Serie A Women’s Cup, al via il 22 agosto, oltre alla Women’s Super League inglese a partire da settembre.

Da gennaio arriveranno inoltre gli appuntamenti con la Supercoppa e la Coppa Italia.

Sky Calcio Show con Masolin, Caressa guida il Club

Novità anche sul fronte dei programmi di approfondimento. Le serate dedicate alle competizioni europee saranno accompagnate, dal martedì al giovedì, dal rinnovato “Sky Calcio Show”, affidato alla conduzione di Federica Masolin.

Debutterà inoltre “After Party – La notte dei campioni”, condotto da Mario Giunta.

Il fine settimana manterrà alcuni degli appuntamenti tradizionali dell’offerta Sky. Come riporta ancora il Corriere dello Sport, ci saranno “Buon Weekend” e “Il Sabato della Casa dello Sport”, mentre la domenica sera tornerà “Sky Calcio Club” con Fabio Caressa.

Il lunedì sarà invece ancora una volta dedicato a “L’Originale”, completando così una programmazione che punta a coprire praticamente ogni giornata della settimana e undici mesi di calcio.