Gazzetta dello Sport: “Juventus, contro il Palermo Spalletti cerca risposte anche tra i pali”

La questione portiere è diventata uno dei nodi più delicati dell’estate della Juventus. La situazione di Di Gregorio, aggravata dalle difficoltà mostrate contro l’Inter, rischia di trasformarsi in un problema sempre più complesso se il club non riuscirà a individuare rapidamente una soluzione. Come racconta Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport, alla Continassa cresce la convinzione che serva un nuovo numero uno e i tempi per intervenire iniziano a stringersi.

La prestazione contro l’Inter, presa singolarmente, non avrebbe probabilmente avuto conseguenze particolari. Secondo Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport, però, si inserisce in un contesto nel quale la posizione di Di Gregorio appare ormai fortemente compromessa, tanto che il portiere continuerebbe ad allenarsi e a giocare pur vivendo una situazione da separato in casa.





Resta da capire se sarà lui a difendere la porta bianconera nell’amichevole contro il Palermo oppure nella successiva sfida in famiglia all’Allianz Stadium. Quel che appare evidente è che la Juventus sta cercando un’alternativa.

Spalletti chiede di più anche nella costruzione

Il tema non riguarda soltanto le parate. Spalletti, dopo la sfida con l’Inter, aveva indicato chiaramente uno degli aspetti sui quali intervenire.

«Abbiamo dei difensori che sanno fare il loro lavoro, cioè quello di difendere. Il problema è che quando abbiamo la palla dobbiamo fare meglio nella costruzione perché abbiamo la necessità di impostarla meglio di come abbiamo fatto in questa partita».

Una richiesta che inevitabilmente coinvolge anche il portiere, chiamato a partecipare maggiormente alla costruzione dal basso.

Suzuki è il preferito di Spalletti

Il primo nome sulla lista juventina sarebbe quello di Suzuki del Parma. Come evidenzia Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport, il portiere giapponese ha convinto gli uomini dell’area tecnica della Juventus e soprattutto Spalletti.

L’operazione presenta però uno scenario particolare. Il Paris Saint-Germain starebbe lavorando per acquistare Suzuki dal Parma con una proposta che, secondo quanto riportato nell’articolo, sarebbe arrivata intorno ai 35 milioni di euro.

A quel punto potrebbe aprirsi l’ipotesi di un trasferimento temporaneo alla Juventus. Come spiega Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero disposti anche ad accettare un prestito di una sola stagione, rinviando eventualmente alla prossima estate una soluzione definitiva per il futuro della porta.

Molto dipenderà però dalle intenzioni del Paris Saint-Germain e dalla possibilità che il club francese voglia tenere immediatamente Suzuki in rosa.

Lunin e Trubin tra le alternative

La Juventus non vuole comunque farsi trovare impreparata. Secondo Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport, tra le alternative figura Vicario del Tottenham, anche se il suo profilo non sembrerebbe convincere completamente.

Più concreta potrebbe diventare invece la pista Lunin, portiere del Real Madrid che vorrebbe trovare maggiore continuità. Al momento viene indicato come una delle principali alternative a Suzuki.

Nel gruppo dei profili monitorati compare anche Trubin del Benfica, mentre Perin non sembrerebbe essere considerato la soluzione sulla quale costruire il futuro della porta bianconera.

Di Gregorio verso l’addio?

La posizione di Di Gregorio resta quindi al centro delle valutazioni. Come sottolinea ancora Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport, la sua avventura con la Juventus potrebbe essere arrivata a un momento decisivo dopo la partita giocata a Perth contro l’Inter.

Spalletti vorrebbe risolvere la questione nel giro di pochi giorni e avere a disposizione il nuovo portiere già entro questa settimana. L’obiettivo sarebbe quello di arrivare all’inizio del campionato, previsto il 23 agosto a Frosinone, con le gerarchie tra i pali finalmente definite.

Prima, però, c’è l’amichevole contro il Palermo, altro passaggio della tournée australiana che potrebbe offrire nuove indicazioni anche sulla gestione di Di Gregorio.

La sensazione descritta da Guglielmo Buccheri sulla Gazzetta dello Sport è che la Juventus non possa più rimandare: Suzuki resta la prima scelta, Lunin è l’alternativa che può prendere quota e il futuro di Di Gregorio appare sempre più lontano dalle certezze con cui era iniziata la preparazione.