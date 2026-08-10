Tuttosport: “Juventus, Alajbegovic cresce a Perth: contro il Palermo nuova staffetta con Yildiz”

La tournée australiana della Juventus entra nella sua fase conclusiva e tra i giocatori maggiormente osservati c’è Kerim Alajbegovic. Dopo il blitz a Hong Kong e alcuni giorni caratterizzati soprattutto da corsa e lavoro in palestra, il giovane bosniaco sta iniziando a prendere confidenza con il nuovo ambiente e con i metodi di Spalletti. Come racconta Tuttosport, a Perth il talento del classe 2007 sta emergendo con maggiore evidenza durante gli allenamenti.

A impressionare sono soprattutto la naturalezza nel controllo del pallone, la capacità di utilizzare entrambi i piedi e la velocità, sia in progressione sia negli spazi stretti. Qualità che alimentano inevitabilmente la curiosità su una futura convivenza offensiva con Yildiz.





Contro il Palermo nuova staffetta con Yildiz

Per vedere stabilmente insieme i due giovani talenti bisognerà però aspettare. Come sottolinea Tuttosport, Spalletti vuole lavorare sui movimenti e sugli equilibri necessari per sostenere contemporaneamente due giocatori con caratteristiche così offensive.

Intanto, nell’amichevole contro il Palermo che chiuderà la tournée australiana, l’orientamento sarebbe quello di proporre una nuova staffetta tra Alajbegovic e Yildiz.

La sfida con i rosanero diventa quindi un’altra opportunità per osservare il giovane bosniaco all’interno dei meccanismi juventini. Al Sam Kerr Football Centre, dove la squadra si sta allenando, Spalletti continua a lavorare sulle sue qualità in vista di un inserimento progressivo.

McKennie e Locatelli lo prendono sotto la loro ala

L’impatto con lo spogliatoio sembra essere stato positivo. Secondo Tuttosport, i compagni sono rimasti particolarmente colpiti dalla capacità di Alajbegovic di calciare con entrambi i piedi senza perdere naturalezza, oltre che dalla velocità con cui riesce a muoversi mantenendo il controllo del pallone.

Il diciottenne ha inoltre mostrato disponibilità nell’ascoltare consigli e indicazioni. Due elementi di esperienza come McKennie e Locatelli lo avrebbero immediatamente preso sotto la propria ala, facilitandone l’inserimento nel gruppo.

Particolare sintonia anche con Yildiz e con Adin Licina della Next Gen. I tre condividono anche un elemento delle rispettive storie personali: sono tutti nati in Germania.

Spalletti vuole proteggerne la crescita

Come evidenzia ancora Tuttosport, la Juventus è consapevole di avere tra le mani un prospetto dalle qualità importanti, ma Spalletti non intende accelerarne eccessivamente il percorso.

Alajbegovic ha soltanto 18 anni e compirà 19 anni il prossimo 21 settembre. L’obiettivo è quindi consentirgli di ambientarsi senza caricarlo immediatamente di aspettative e responsabilità eccessive.

Il tecnico sta sfruttando la permanenza a Perth per conoscere più approfonditamente il giocatore e verificarne le caratteristiche, cercando contemporaneamente di tutelare l’investimento effettuato dalla Juventus.

A Perth cresce la curiosità dei tifosi

L’interesse attorno ad Alajbegovic comincia intanto ad aumentare anche tra i sostenitori presenti in Australia. Come racconta Tuttosport, tra Casa Juventus e l’hotel della squadra a Burswood sono sempre più numerosi i tifosi che cercano il giovane per conoscerlo.

Descritto come piuttosto timido lontano dal terreno di gioco, Alajbegovic sembra trasformarsi quando ha il pallone tra i piedi, mostrando quella personalità considerata indispensabile per reggere le pressioni della maglia bianconera.

Nel suo approdo alla Juventus avrebbe avuto un ruolo anche una vecchia conoscenza bianconera come Pjanic. Adesso toccherà a Spalletti accompagnarne la crescita senza bruciare le tappe. Come rimarca Tuttosport, il lavoro iniziato in Australia rappresenta soltanto il primo passo di un percorso sul quale la Juventus punta molto.

Il prossimo capitolo arriverà contro il Palermo, nell’ultima amichevole della tournée: un nuovo test per Alajbegovic e un’altra occasione per vedere all’opera uno dei giovani più interessanti della nuova Juventus.