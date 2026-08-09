Giornale di Sicilia: “Palermo, la carica di Barba e Ranocchia: Serie A nel mirino”

Una mattinata dedicata al lavoro sul campo e poi qualche ora di relax alla scoperta dell’Australia. Il Palermo prosegue la tournée a Perth alternando la preparazione in vista dell’amichevole contro la Juventus a momenti dedicati alla conoscenza del territorio. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, dopo la seduta mattutina i rosanero hanno visitato il Caversham Wildlife Park, entrando a contatto con canguri, koala, quokka, vombati e altre specie tipiche della fauna australiana.

Un pomeriggio differente dalla consueta routine, con i giocatori che hanno avuto la possibilità di fotografare e interagire con gli animali del parco. Il campo, però, rimane il centro della tournée: oggi è prevista un’altra seduta di allenamento, questa volta pomeridiana, mentre domani sarà già tempo di rifinitura in vista della sfida di martedì contro la Juventus.





Barba: «Non si può dire di no al Palermo e al mister»

La giornata australiana ha offerto anche l’occasione per ascoltare Barba e Ranocchia, intervistati da Sky Sport a Casa Sicilia. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il difensore rosanero ha parlato apertamente dell’obiettivo che lo ha spinto ad accettare il Palermo.

«Non è mai facile vincere. Per farlo dobbiamo lavorare, fare il massimo per poi provare a raggiungere quello che attualmente è un sogno. È normale che vengo per provare a raggiungere un obiettivo che ho avuto la fortuna di raggiungere altre volte. Nonostante questo vengo qui con molta fame, ho voglia di dimostrare ancora».

Barba è tornato in Italia dopo l’esperienza in Indonesia, della quale conserva ricordi positivi: «Per fortuna è stata una bella esperienza, sono stato bene. Ho lasciato un bel ricordo ma anche loro l’hanno lasciato a me. Lì c’è una passione fortissima in generale».

La chiamata del Palermo e di Inzaghi ha però avuto un peso decisivo. «Non si può dire di no al Palermo e non si può dire di no neanche al mister. È un vincente e se siamo tutti qui è anche grazie a lui. C’era poco da convincermi, il mister è una persona che sa motivare, lo sa fare molto bene, sa toccare i tasti giusti. Siamo tutti con lui, dalla stessa parte».

Barba su Strefezza: «Sa spostare gli equilibri»

Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Barba ha accolto con entusiasmo anche l’arrivo di Strefezza, considerandolo un rinforzo capace di incidere in maniera significativa.

«È un giocatore che sa spostare gli equilibri, lo sappiamo tutti. Siamo felicissimi del suo arrivo, ma in generale possiamo puntare su una rosa ampia che è quello che serve in Serie B assolutamente, le partite sono tante e ci sarà bisogno di tutti. Non è una frase fatta, io in primis cerco di farmi trovare pronto».

Il difensore, che indosserà la maglia numero 93, ha anche fatto una promessa in caso di promozione: «Farò il Cammino di Santiago».

Ranocchia: «C’è entusiasmo e voglia di rifarsi»

Ambizioni condivise da Ranocchia, ormai uno degli elementi con maggiore esperienza all’interno del gruppo rosanero. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il numero 10 non nasconde la voglia di iniziare il campionato e provare a centrare l’obiettivo.

«Sappiamo tutti la responsabilità che abbiamo, siamo consapevoli dell’obiettivo di tutti. Siamo veramente molto fiduciosi e non vediamo l’ora di iniziare. C’è entusiasmo, voglia di rifarsi, non manca la motivazione».

Fondamentale, secondo Ranocchia, sarà ancora una volta la spinta del pubblico: «Quando si hanno questi tifosi l’entusiasmo non mancherà mai, la piazza è esigente. Quest’anno non vediamo l’ora di iniziare per provare a raggiungere questo obiettivo».

Anche Ranocchia ha parlato dell’ultimo grande innesto del mercato. «È un colpo molto importante per la categoria e non solo, faremo di tutto per farlo integrare e farlo sentire al meglio», ha spiegato a proposito di Strefezza.

E anche per lui c’è un fioretto in caso di promozione: «Taglierò i capelli quasi a zero».

Barbera, superati i 16.500 abbonamenti

L’entusiasmo raccontato dai protagonisti trova conferma nei numeri. Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha già superato quota 16.500 abbonamenti per il prossimo campionato.

Con il tetto fissato a 17 mila tessere, il sold out della campagna abbonamenti appare ormai vicinissimo. Mentre la squadra lavora dall’altra parte del mondo, dunque, Palermo risponde con numeri che testimoniano ancora una volta le aspettative e l’entusiasmo che accompagnano la nuova stagione.

Tra il lavoro in campo, la visita al Caversham Wildlife Park e le parole di Barba e Ranocchia, Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia fotografa così un gruppo consapevole della pressione che lo attende ma determinato a trasformare il sogno della Serie A nell’obiettivo concreto della stagione.