Palermo, giornata libera in Australia: visita speciale tra canguri e koala

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
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Giornata di relax per il Palermo durante la tournée australiana. Nel giorno libero, i rosanero hanno approfittato della permanenza in Australia per vivere una delle esperienze più caratteristiche del Paese: una visita alla scoperta di canguri e koala.

Un momento di svago lontano dal campo per i giocatori di Filippo Inzaghi, che hanno potuto immergersi nella natura australiana e conoscere da vicino alcuni degli animali simbolo del continente.


Il Palermo è in Australia per la prima tournée della sua storia, nell’ambito del festival Calcio Italiano a Perth. Dopo l’impegno contro il Melbourne City, i rosanero sono attesi anche dalla sfida contro la Juventus.

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