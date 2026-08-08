Palermo, giornata libera in Australia: visita speciale tra canguri e koala
Giornata di relax per il Palermo durante la tournée australiana. Nel giorno libero, i rosanero hanno approfittato della permanenza in Australia per vivere una delle esperienze più caratteristiche del Paese: una visita alla scoperta di canguri e koala.
Un momento di svago lontano dal campo per i giocatori di Filippo Inzaghi, che hanno potuto immergersi nella natura australiana e conoscere da vicino alcuni degli animali simbolo del continente.
Il Palermo è in Australia per la prima tournée della sua storia, nell’ambito del festival Calcio Italiano a Perth. Dopo l’impegno contro il Melbourne City, i rosanero sono attesi anche dalla sfida contro la Juventus.