Pisa, interesse del Parma per Meister
Il Parma continua a muoversi sul mercato per rinforzare l’attacco. Dopo l’arrivo di El Bilal Touré dall’Atalanta e in attesa di definire il futuro di Pellegrino, nel mirino dei ducali è finito Henrik Meister del Pisa.
Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari su X, l’interesse per l’attaccante danese, però, non è recente: il Parma lo segue già dallo scorso maggio. Dopo le cessioni di Durosinmi e Stojilkovic, anche Meister potrebbe lasciare il Pisa. Attesi sviluppi