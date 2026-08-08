Pisa, interesse del Parma per Meister

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
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Il Parma continua a muoversi sul mercato per rinforzare l’attacco. Dopo l’arrivo di El Bilal Touré dall’Atalanta e in attesa di definire il futuro di Pellegrino, nel mirino dei ducali è finito Henrik Meister del Pisa.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari su X, l’interesse per l’attaccante danese, però, non è recente: il Parma lo segue già dallo scorso maggio. Dopo le cessioni di Durosinmi e Stojilkovic, anche Meister potrebbe lasciare il Pisa. Attesi sviluppi


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