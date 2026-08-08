Tuttosport: “Palermo, vittoria e trofeo a Perth. Inzaghi: «Strefezza l’avevo chiesto a giugno»”

Un successo, un trofeo e diverse indicazioni positive in vista di un test decisamente più impegnativo. Il Palermo supera il Melbourne City a Perth e conquista l’Anglo-Palermitan Trophy, riscattando l’edizione della scorsa stagione vinta dal Manchester City. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, Inzaghi può sorridere soprattutto per le risposte ricevute dai calciatori che, almeno nelle gerarchie attuali, non sembrano destinati a partire da titolari.

La partita è rimasta saldamente nelle mani dei rosanero, capaci anche di mostrare interessanti trame di gioco. Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, a decidere l’incontro sono state le reti di Le Douaron nel primo tempo e di Peda nella ripresa. Un 2-0 che permette al Palermo di mettere in bacheca il trofeo e rappresenta soprattutto un antipasto dell’amichevole di martedì contro la Juventus.





Vavassori tra i migliori, Strefezza resta a guardare

Inzaghi ha scelto di lasciare a riposo gran parte dei calciatori considerati titolari, proponendo una formazione sperimentale e concedendo spazio dal primo minuto anche a Vavassori. Il giovane arrivato dall’Atalanta, evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, è stato tra i migliori della formazione rosanero.

Nessun minuto, invece, per Strefezza. Una scelta prevedibile considerando che il nuovo acquisto era appena arrivato in Australia dopo il lungo viaggio. Il suo debutto con la maglia del Palermo dovrebbe avvenire proprio nel prestigioso test contro la Juventus.

Il Palermo ha iniziato e concluso la gara con il 4-2-3-1, il nuovo sistema di gioco scelto da Inzaghi per questa stagione. L’unica preoccupazione è arrivata per Fortin, colpito alla testa e costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

Inzaghi: «Volevo vedere miglioramenti e ci sono stati»

Come riporta Luigi Butera su Tuttosport, Inzaghi ha analizzato positivamente la prestazione senza attribuire eccessiva importanza al risultato di un’amichevole estiva.

«Il risultato conta poco, anche se fa sempre piacere vincere. Volevo vedere miglioramenti e ci sono stati, è stato un test importante anche pensando al prossimo con la Juventus che per noi ha un certo peso», ha spiegato il tecnico.

Inzaghi si è quindi soffermato sul mercato e, in particolare, sull’investimento effettuato dal City Football Group per portare Strefezza in rosanero.

«Il City Football Group ha dimostrato quanto tiene al Palermo prendendo anche Strefezza. Era un giocatore che avevo chiesto ad inizio giugno, sapevo che ci sarebbe voluto uno sforzo economico ma la società mi ha accontentato. Così come con tutti gli altri acquisti».

Inzaghi e l’obiettivo Serie A

Il tecnico non si è nascosto neppure davanti alle aspettative che accompagnano il Palermo. Nel testo di Luigi Butera su Tuttosport, Inzaghi ribadisce la volontà di puntare in alto, pur sottolineando le difficoltà che attenderanno la squadra.

«Non ci nascondiamo, l’obiettivo è restare in Serie A ma sappiamo che sarà dura. Però abbiamo una base solida».

Nell’articolo viene riportata proprio l’espressione «restare in Serie A», nonostante il Palermo sia impegnato nel campionato di Serie B: il passaggio viene quindi mantenuto senza modificarne arbitrariamente il contenuto.

Nella ripresa Inzaghi ha dato spazio anche a diversi elementi che potrebbero essere utilizzati contro la Juventus, continuando però a preservare Strefezza.

Strefezza: «Quando mi ha chiamato il Palermo ho accettato subito»

Il nuovo esterno rosanero ha intanto raccontato l’entusiasmo con cui ha accettato la proposta del Palermo. Come riferisce ancora Luigi Butera su Tuttosport, Strefezza non ha avuto esitazioni davanti alla possibilità di iniziare questa nuova avventura.

«Quando mi ha chiamato il Palermo ho accettato subito. Una piazza così grande merita di essere in Serie A. Quindi speriamo bene quest’anno, sono carico», ha dichiarato Strefezza.

Il successo sul Melbourne City lascia dunque in eredità un trofeo e diverse risposte incoraggianti. Come emerge dal racconto di Luigi Butera su Tuttosport, il prossimo appuntamento contro la Juventus avrà però un peso differente: Inzaghi cambierà profondamente la formazione e dovrebbe finalmente concedere spazio anche a Strefezza, per un test che permetterà di misurare ulteriormente la crescita del nuovo Palermo.